Thống đốc New York: 'Điều tồi tệ nhất đã qua'

Thống đốc New York Cuomo tuyên bố điều tồi tệ nhất đã qua khi người chết hàng ngày do nCoV giảm và ca nhập viện đã đạt đỉnh.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 13/4 phát biểu tại cuộc họp báo rằng bang ghi nhận thêm 671 ca tử vong do nCoV, giảm so với 758 ca một ngày trước đó và là mức tăng ca tử vong hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 5/4. New York hiện là tâm dịch Covid-19 ở Mỹ với hơn 190.000 ca nhiễm và hơn 10.000 ca tử vong.

Cuomo chỉ ra rằng các ca nhập viện đã đạt đỉnh là một dấu hiệu tích cực, song cảnh báo tất cả kết quả đã đạt được nhờ cách biệt cộng đồng có thể bị hủy hoại nếu "chúng ta làm những điều ngu ngốc" và nới lỏng các hạn chế quá nhanh. "Chúng ta có thể kiểm soát sự lây lan, điều đó thật tốt. Điều tồi tệ nhất đã qua nếu chúng ta tiếp tục thực hiện một cách khôn ngoan", Cuomo nói.

Thống đốc New York Andrew Cuomo tại buổi họp báo về Covid-19 hôm 13/4. Ảnh: CNN.

Thống đốc New York, người đang phối hợp chặt chẽ với thống đốc các bang New Jersey và Connecticut để đối phó đại dịch, cũng nói rằng ông sẽ công bố một kế hoạch hợp tác khu vực để mở cửa trở lại các doanh nghiệp và trường học. Cuomo không nêu chi tiết kế hoạch mở cửa trở lại, nhưng nói rằng việc hợp tác chặt chẽ với các bang lân cận này là hợp lý do sự liên kết giữa các doanh nghiệp và công nhân trong khu vực.

Theo ông, việc mở cửa trở lại sẽ được thực hiện theo các bước tăng dần và ông tin những bước đó chủ yếu sẽ do các chuyên gia y tế đưa ra, không phải chính trị gia. New York cũng sẽ thực hiện nhiều xét nghiệm hơn để quyết định ai có thể đi làm.

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn hai triệu người nhiễm bệnh và hơn 119.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 587.000 ca nhiễm và hơn 23.000 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Trump cho biết sẽ công bố nhóm chuyên trách về kinh tế trong hôm nay để tập trung vào việc mở cửa trở lại đất nước trong những tuần tới.

Huyền Lê (Theo Reuters)