Thông điệp đối ngoại trong chuyến công du Mỹ của Thủ tướng

Các hoạt động, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Mỹ đã nêu bật đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đề cao chủ nghĩa đa phương của Việt Nam, theo Giáo sư Nguyễn Hồng Quân.

Trong 7 ngày công du dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc từ 11/5 đến 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều phát biểu về định hướng phát triển quan hệ ASEAN - Mỹ và tình hình quốc tế, khu vực, nhấn mạnh vai trò của đảm bảo hòa bình, ổn định, trong đó các quốc gia cần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, kiểm soát bất đồng, thượng tôn pháp luật.

Thủ tướng khẳng định ASEAN - Mỹ cùng các đối tác khác cần nỗ lực hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tránh có các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, xói mòn lòng tin giữa các quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên khôi phục dòng chảy thương mại, đầu tư; đề cao cách tiếp cận toàn cầu, chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các vấn đề toàn cầu như phòng chống dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường...

"Các phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự chủ động tham gia xây dựng những nguyên tắc, chuẩn mực trong thể chế đa phương khu vực và toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới", Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng, nói với VnExpress.

Theo GS Nguyễn Hồng Quân, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quốc tế, hòa bình và phát triển cũng được thể hiện trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng tại Liên Hợp Quốc, gặp lãnh đạo các cơ quan quan trọng hàng đầu của tổ chức này như Phó Tổng thư ký, Chủ tịch Đại Hội đồng, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng UNICEF, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid. Ảnh: Dương Giang

Các lãnh đạo Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục đồng hành với những chính sách đúng đắn của Việt Nam về đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, lấy người dân là trung tâm, chủ thể và động lực của mọi tiến trình phát triển.

Thủ tướng cũng tranh thủ nguồn lực hỗ trợ đa dạng, đặc biệt là tri thức, kinh nghiệm và năng lực kết nối toàn cầu của các cơ quan Liên Hợp Quốc đối với những ưu tiên cấp bách của Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay như ứng phó và phục hồi bền vững sau đại dịch, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng sạch, tài chính khí hậu, chuyển đổi số, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh....

Các lãnh đạo Liên Hợp Quốc tái khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, là hình mẫu thành công về phát triển bền vững và năng lực đóng góp cho mọi công việc trụ cột của tổ chức.

Giáo sư Nguyễn Hồng Quân cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức mang tính toàn cầu mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được, chủ nghĩa đa phương sẽ tiếp tục là chìa khóa dẫn đến thành công. Liên Hợp Quốc vẫn sẽ là diễn đàn toàn cầu để các nước trao đổi, thảo luận, đưa ra giải pháp cho các thách thức đó.

"Việt Nam tôn trọng, đề cao vai trò của cơ chế ngoại giao đa phương, đặc biệt là của Liên Hợp Quốc. Tôi tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc thời gian tới sẽ có nhiều bước phát triển mới", ông Quân nói.

Trong bài phỏng vấn được Bộ Ngoại giao công bố ngày 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định chuyến công tác với hơn 60 sự kiện, qua bốn thành phố của Mỹ, từ Washington, Boston, New York, đến San Francisco, của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

"Việc này góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 'tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế'", Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết.

Thủ tướng đã dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ kỷ niệm 45 năm hai bên thiết lập quan hệ, cùng các lãnh đạo ASEAN, Mỹ ra tuyên bố chung, nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11. Thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ là bước nâng cấp quan hệ thể hiện liên kết ngày càng bền chặt giữa hai bên, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác.

ASEAN - Mỹ tuyên bố cùng thực hiện 8 nội dung, bao gồm ứng phó đại dịch Covid-19, tăng cường kết nối và quan hệ kinh tế, thúc đẩy hợp tác biển, tăng cường giao lưu nhân dân, hỗ trợ phát triển tiểu vùng, tận dụng công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình và xây dựng lòng tin. Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác biển thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, với mục tiêu nâng cao nhận thức về lĩnh vực biển, tìm kiếm, cứu nạn an ninh biển, ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái sang) cùng các lãnh đạo ASEAN chụp ảnh tại Nhà Trắng cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) hôm 12/5. Ảnh: Dương Giang

Ngoài hội nghị đa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều sự kiện song phương, trong đó có gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Haris, Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các bộ trưởng trong nội các Mỹ.

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Biden cho biết cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Hai lãnh đạo thống nhất "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư. Hai nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết hiệu quả các vướng mắc, bảo đảm cán cân thương mại song phương hài hòa, bền vững, ưu tiên các lĩnh vực mới mà Việt Nam có nhu cầu và Mỹ có thế mạnh và nguồn lực như công nghệ mới, kinh tế số, năng lượng sạch...

"Tuy không phải cuộc gặp chính thức giữa Thủ tướng và Tổng thống Mỹ, chuyến thăm này vẫn là bước tiến tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch làm hạn chế những tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong thời gian dài vừa qua", Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS - Yusof Ishak Institute, Singapore), nói.

Trong chuyến công du, Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo ASEAN duy nhất có bài phát biểu chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, truyền đi thông điệp "sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để giải quyết các vấn đề của thế giới hiện nay".

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) phát biểu và trả lời các câu hỏi từ các học giả tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, hôm 12/5. Ảnh: Dương Giang

"Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập với tinh thần 'không có gì quý hơn độc lập tự do' của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữa thương lượng và đối đầu, chúng tôi chọn thương lượng; giữa đối thoại và xung đột, chúng tôi chọn đối thoại; giữa hòa bình và chiến tranh, chúng tôi chọn hòa bình; giữa hợp tác và cạnh tranh, chúng tôi chọn hợp tác, còn cạnh tranh phải lành mạnh, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau", Thủ tướng nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Theo GS Nguyễn Hồng Quân, phát biểu của Thủ tướng đã tái khẳng định Việt Nam giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, không chọn bên mà chọn chân lý, lẽ phải, vì độc lập, tự chủ là lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.

"Điều này cũng nhất quán với chính sách quốc phòng bốn không của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế", ông Quân nhấn mạnh.

Hoàng Thùy