Thời trang sánh đôi của Ý Nhi và bạn trai

Nguyễn Anh Kiệt gây chú ý khi tới cổ vũ bạn gái tại chung kết Miss World Vietnam 2025, tối 29/3 ở TP HCM. Anh diện suit còn Ý Nhi mặc đầm dạ hội xuyên thấu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ.
Nguyễn Anh Kiệt gây chú ý khi tới cổ vũ bạn gái tại chung kết Miss World Vietnam 2025, tối 29/3 ở TP HCM. Anh diện suit còn Ý Nhi mặc đầm dạ hội xuyên thấu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ.
Anh Kiệt xách túi Dior Sauvage Denim Pouch 2025 - món phụ kiện không bán mà được hãng dùng để tặng kèm bộ sản phẩm cao cấp của dòng nước hoa Dior Sauvage.
Ý Nhi cho biết chiếc túi là phần thưởng khi cô đi làm thêm lúc du học ở Australia. Sau đó, cô tặng lại bạn trai vì thấy phù hợp. Anh Kiệt trân trọng món đồ, sử dụng trong nhiều hoạt động gần đây.
Anh Kiệt xách túi Dior Sauvage Denim Pouch 2025 - món phụ kiện không bán mà được hãng dùng để tặng kèm bộ sản phẩm cao cấp của dòng nước hoa Dior Sauvage.
Ý Nhi cho biết chiếc túi là phần thưởng khi cô đi làm thêm lúc du học ở Australia. Sau đó, cô tặng lại bạn trai vì thấy phù hợp. Anh Kiệt trân trọng món đồ, sử dụng trong nhiều hoạt động gần đây.
Anh Kiệt tặng hoa, ôm động viên Ý Nhi tại chương trình.
Ý Nhi - Anh Kiệt quen nhau từ thời học cấp ba ở quê nhà Gia Lai (Bình Định cũ), đến nay đã chín năm. Ý Nhi công khai chuyện tình cảm ngay trong đêm đăng quang Miss World Vietnam 2023.
Theo cô, tình yêu của họ nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. Hình ảnh thời áo trắng của cả hai từng được khán giả chia sẻ nhiều trên các diễn đàn nhan sắc.
Ý Nhi - Anh Kiệt quen nhau từ thời học cấp ba ở quê nhà Gia Lai (Bình Định cũ), đến nay đã chín năm. Ý Nhi công khai chuyện tình cảm ngay trong đêm đăng quang Miss World Vietnam 2023.
Theo cô, tình yêu của họ nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. Hình ảnh thời áo trắng của cả hai từng được khán giả chia sẻ nhiều trên các diễn đàn nhan sắc.
Anh Kiệt không hoạt động showbiz như bạn gái nên ít khi xuất hiện. Anh cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội để giữ sự riêng tư. Tuy nhiên, mỗi sự kiện quan trọng của Ý Nhi, anh luôn có mặt.
Họ thường chọn trang phục bình dân mỗi lần đi cạnh nhau. Anh Kiệt được nhiều người nhận xét có gương mặt hiền. Anh thích mặc sơ mi ngắn tay, tóc để mái lệch sang phải.
Anh Kiệt không hoạt động showbiz như bạn gái nên ít khi xuất hiện. Anh cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội để giữ sự riêng tư. Tuy nhiên, mỗi sự kiện quan trọng của Ý Nhi, anh luôn có mặt.
Họ thường chọn trang phục bình dân mỗi lần đi cạnh nhau. Anh Kiệt được nhiều người nhận xét có gương mặt hiền. Anh thích mặc sơ mi ngắn tay, tóc để mái lệch sang phải.
Bạn trai cổ vũ Ý Nhi trong một đêm thi thuộc khuôn khổ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.
Bạn trai cổ vũ Ý Nhi trong một đêm thi thuộc khuôn khổ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.
Cả hai diện đơn sắc trong lần xuất hiện cùng nhau năm 2024. Anh Kiệt mặc áo thun còn Ý Nhi phối váy denim cùng blazer.
Cả hai diện đơn sắc trong lần xuất hiện cùng nhau năm 2024. Anh Kiệt mặc áo thun còn Ý Nhi phối váy denim cùng blazer.
Anh Kiệt cùng người thân đón Ý Nhi từ Australia về nước sau tám tháng du học tại Đại học Sydney hồi tháng 6/2024. Bạn trai hoa hậu kết hợp sơ mi caro với quần kaki, Ý Nhi phối chân váy xếp ly cùng áo thun theo phong cách nữ sinh.
Anh Kiệt cùng người thân đón Ý Nhi từ Australia về nước sau tám tháng du học tại Đại học Sydney hồi tháng 6/2024. Bạn trai hoa hậu kết hợp sơ mi caro với quần kaki, Ý Nhi phối chân váy xếp ly cùng áo thun theo phong cách nữ sinh.
Anh Kiệt ôm Ý Nhi sau nhiều tháng xa cách.
Cả hai cùng mặc áo thun trắng trong một lần ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ý Nhi cho biết mối quan hệ của họ bền chặt nhờ tin tưởng lẫn nhau. "Bạn trai ủng hộ tôi trong quyết định học tập lẫn tham gia showbiz. Khi xa nhau, anh cổ vũ bằng việc nhắn tin hoặc gọi điện mỗi ngày", cô nói.
Cả hai cùng mặc áo thun trắng trong một lần ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ý Nhi cho biết mối quan hệ của họ bền chặt nhờ tin tưởng lẫn nhau. "Bạn trai ủng hộ tôi trong quyết định học tập lẫn tham gia showbiz. Khi xa nhau, anh cổ vũ bằng việc nhắn tin hoặc gọi điện mỗi ngày", cô nói.
Ý Nhi, Anh Kiệt diện sơ mi đôi, chất liệu linen của thương hiệu Ralph Lauren trong một lần hẹn hò.
Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 24 tuổi. Cô đang là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho các thương hiệu, lấn sân diễn xuất. Tháng 5/2025, cô thi Miss World ở Ấn Độ và vào top 40.
Ý Nhi, Anh Kiệt diện sơ mi đôi, chất liệu linen của thương hiệu Ralph Lauren trong một lần hẹn hò.
Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 24 tuổi. Cô đang là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho các thương hiệu, lấn sân diễn xuất. Tháng 5/2025, cô thi Miss World ở Ấn Độ và vào top 40.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp