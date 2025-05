Ý Nhi dừng chân ở top 40 Miss World

Ấn ĐộHoa hậu Ý Nhi khiến khán giả tiếc nuối khi được gọi tên vào top 40 nhưng không tiến xa ở chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 72, tối 31/5.

MC công bố thí sinh vào top theo khu vực gồm châu Á - châu Đại Dương, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và Caribbean. Sau khi có top 40 (mỗi châu lục 10 thí sinh), giám khảo tiếp tục chọn ra top 20 (mỗi khu vực gồm 5 người đẹp) nhưng Ý Nhi không được gọi tên.

Ý Nhi vào top 40 Miss World 2025 Khoảnh khắc Ý Nhi được gọi tên vào top 40. Video: FPT Play

Miss World Vietnam vào top nhờ điểm tích lũy qua các vòng thi và phần thể hiện tại hoạt động bên lề. Ở các vòng phụ, cô không chiến thắng thử thách nào. Ý Nhi góp mặt ở vòng hai tài năng, Top 8 Beauty With A Purpose (Hoa hậu Nhân ái), Top 20 Multimedia Challenge (Thử thách Truyền thông). Trước chung kết, cô vắng mặt trong top 20 dự đoán cuối cùng của chuyên trang nhan sắc Missosology.

Ý Nhi trên sân khấu chung kết Miss World ở phần trình diễn đầm dạ hội. Ảnh: Phạm Kim Dung

Tại chung kết, Ý Nhi trải qua phần đồng diễn Dance of the World với trang phục màu sắc, thể hiện nét đẹp văn hóa quê hương cùng 107 thí sinh. Cô diện trang phục lấy cảm hứng từ vùng đất Tây Nguyên do hai thiết kế trẻ gồm Quách Tâm Trí, Trần Hoàng Nam chuẩn bị. Tác giả dùng chất liệu thổ cẩm kết hợp kỹ thuật đính kết đá, cườm và dựng gọng, làm trong hai tháng. Tiếp đó, hoa hậu diễn trang phục dạ hội với thiết kế mang tên Garden of Eden, lấy cảm hứng từ vườn địa đàng của nhà mốt Hoàng Tony.

Ý Nhi tới Ấn Độ hôm 6/5, nhanh chóng nhập cuộc với các hoạt động. Ở chặng đầu, cô được nhiều khán giả khen có phong độ tốt. Ngày 20/5, chuyên trang Missosology xếp Ý Nhi vào top 10 ứng viên tiềm năng. Gu thời trang của cô cũng thường xuyên nhận đánh giá cao của các chuyên trang nhan sắc. Cô là một trong những thí sinh nhận sự quan tâm của truyền thông Ấn Độ qua nhiều cuộc phỏng vấn, ghi hình.

Miss World Vietnam cho biết có nhiều trải nghiệm về văn hóa, quen biết nhiều người bạn mới, trong đó thân thiết với mỹ nhân của Thái Lan, Trung Quốc, New Zealand.

Ý Nhi giới thiệu bản thân tại Miss World 2025 Ý Nhi giới thiệu bản thân và quê hương trong video gửi ban tổ chức.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho các thương hiệu, lấn sân diễn xuất.

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Mùa thi lần thứ 72 diễn ra ngày 7-31/5 ở Ấn Độ với nhiều hoạt động như trải nghiệm văn hóa, các vòng thi phụ.

Tân Cao