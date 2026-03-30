TP HCMAnh Kiệt mang hoa cổ vũ Ý Nhi khi cô thực hiện màn final walk chia tay nhiệm kỳ hoa hậu tại chung kết Miss World Vietnam.

Ý Nhi nói hạnh phúc khi bạn trai đến để chứng kiến giây phút quan trọng của cô trên sân khấu, tối 29/3. "Cảm ơn anh vì suốt chặng đường qua luôn bên cạnh động viên, cổ vũ tôi trong mọi quyết định, hoàn cảnh", người đẹp nói.

Bạn trai cổ vũ Ý Nhi tại Miss World Vietnam 2025 Anh Kiệt tặng hoa, ôm động viên Ý Nhi tại sự kiện. Video: Êkíp nhân vật cung cấp

Ý Nhi là một trong số ít hoa hậu công khai chuyện tình cảm ngay trong đêm đăng quang Miss World Vietnam 2023. Anh tên Nguyễn Anh Kiệt, bằng tuổi và cùng quê với cô. Họ quen nhau từ lúc học cấp ba, đều là học sinh giỏi của lớp.

Chuyện tình của Ý Nhi từng gây chú ý với công chúng. Mỗi khoảnh khắc quan trọng của bạn gái, Anh Kiệt luôn có mặt. Tuy nhiên, có thời điểm vì muốn giữ sự riêng tư, họ ít xuất hiện chung giống như trước nên một bộ phận khán giả nghi ngờ mối quan hệ rạn nứt. Hoa hậu lên tiếng phủ nhận, cho biết chọn cách âm thầm hỗ trợ nhau thay vì công khai mọi thứ.

Theo Ý Nhi, tình yêu của họ nhận được sự ủng hộ của gia đình bởi phát triển từ trong sáng đến thấu hiểu nhau. Khi cô quyết định thử sức tại sân chơi sắc đẹp hay đi du học Australia, Anh Kiệt đều ủng hộ.

Tham dự sự kiện để ủng hộ tinh thần cho Ý Nhi còn có bố và em gái. Nghe con chia sẻ trên sân khấu, ông Huỳnh Tấn Nguyên, 53 tuổi, không kìm được nước mắt. Với ông, sự trưởng thành của Ý Nhi hiện tại là điều hạnh phúc nhất.

Ý Nhi thực hiện final walk Khoảnh khắc final walk (bước chân cuối cùng) trên sân khấu của Ý Nhi.

Người đẹp xúc động khi nhìn lại chặng đường ba năm giữ vương miện. Cô từng trải qua đủ cung bậc cảm xúc, lúc hạnh phúc, khi đối diện áp lực dư luận, từng không ít lần bật khóc. Tuy nhiên, cô xem đó là thử thách để rèn luyện bản lĩnh.

Cô nhìn nhận chiếc vương miện không chỉ là danh hiệu mà nó đã mở ra cánh cửa mới, giúp cô được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người và hiểu ra: "Sắc đẹp chỉ có giá trị khi mang đến những điều tích cực cho cộng đồng". Cô kết bài nói của mình với câu: "Chặng đường của Ý Nhi có thế nào thì sự chân thành, biết ơn mãi luôn ở đó".

Ý Nhi trao vương miện cho tân hoa hậu Phan Phương Oanh.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 24 tuổi, quê Gia Lai (Bình Định cũ) . Cô đang là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho các thương hiệu, lấn sân diễn xuất. Hồi tháng 5/2025, cô thi Miss World ở Ấn Độ và vào top 40 chung cuộc.

Tân Cao