Bikini của Bond Girl được đấu giá 500 nghìn USD

Bikini của 'Bond Girl' Ursula Andress được đem đấu giá 500 nghìn USD vào tháng 11.

Đồ bơi do Ursula Andress mặc trong Dr. No năm 1962, được xem là một trong những kỷ vật của series phim về James Bond. Theo Guardian, thiết kế được bình chọn là bộ bikini nổi tiếng nhất thế giới.

Bộ bikini của Ursula Andress trong "Dr. No" được đấu giá vào ngày 12/11. Ảnh: Shutterstock.

Trong phim, Ursula Andress vào vai Honey Ryder, nổi tiếng với cảnh diện bikini bước lên từ biển. Vai diễn cùng cảnh phim khiến Andress vụt sáng thành sao. Đại diện đơn vị tổ chức đấu giá Profiles in History (Los Angeles) nói trên Reuters: "Cảnh phim đã giúp bikini trở nên phổ biến hơn và bắt đầu khiến các Bond Girl trở thành hiện tượng trong nền công nghiệp điện ảnh".

Cảnh Bond Girl diện bikini kinh điển trong Dr. No (Điệp viên 007) Cảnh phim kinh điển của Ursula Andress và Sean Connery. Video: James Bond 007.

Ngoài bikini, một số đồ vật theo chủ đề Bond được đem ra đấu giá gồm quần áo ngủ của Roger Moore trong Live and Let Die với giá 15.000 USD, mũ của Jane Seymour cũng trong phim này được rao giá gần 80.000 USD, áo khoác có chữ ký của Ernst Blofeld trong Diamonds are Forever có giá 20.000 - 30.000 USD.

Họa Mi (theo Reuters)