Thời trang hẹn hò của Elle Fanning và bạn trai

Gus Wenner hơn bạn gái 8 tuổi, là con trai của nhà sáng lập tạp chí Rolling Stones - một trong những đế chế truyền thông có ảnh hưởng lớn nhất của văn hóa đại chúng Mỹ thế kỷ 20. Anh thừa kế di sản của cha mẹ, hiện làm giám đốc điều hành của tạp chí. Gus còn là ca sĩ, từng hợp tác với Scout Willis - con gái của Demi Moore và Bruce Willis, thành lập nhóm nhạc Gus + Scout và phát hành EP đầu tay cùng tên năm 2012. Ảnh: Pinterest