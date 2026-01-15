Thời trang hẹn hò của Elle Fanning và bạn trai

Elle Fanning và Gus Wenner gây chú ý khi tới lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 hôm 11/1. Tạp chí Instyle nhận xét cả hai trông đẹp đôi với trang phục thảm đỏ sang trọng. Với thiết kế của Gucci, Elle là một trong 10 mỹ nhân mặc đẹp của sự kiện. Ảnh: Instagram Elle Fanning
Cặp sao chụp hình trên thảm đỏ. Video: eTalk
Cả hai được bắt gặp đi cùng nhau từ mùa thu 2023, công khai hẹn hò ở Quả Cầu Vàng 2024. Elle Fanning, 28 tuổi, sinh tại Georgia, Mỹ, diễn xuất từ năm ba tuổi. Từ năm 2001 tới nay, Elle đã tham gia hơn 50 bộ phim, được đánh giá cao với The Neon Demon. Các tác phẩm cô đóng còn có Reservation Road, Babel, We Bought A Zoo, Maleficent. Ảnh: Pinterest
Gus Wenner hơn bạn gái 8 tuổi, là con trai của nhà sáng lập tạp chí Rolling Stones - một trong những đế chế truyền thông có ảnh hưởng lớn nhất của văn hóa đại chúng Mỹ thế kỷ 20. Anh thừa kế di sản của cha mẹ, hiện làm giám đốc điều hành của tạp chí. Gus còn là ca sĩ, từng hợp tác với Scout Willis - con gái của Demi Moore và Bruce Willis, thành lập nhóm nhạc Gus + Scout và phát hành EP đầu tay cùng tên năm 2012. Ảnh: Pinterest
Theo Instyle, khi hẹn hò, cả hai thoải mái thể hiện gu mặc riêng nhưng vẫn có nhiều điểm chung về tinh thần và màu sắc. Tại các sự kiện, Elle thường chọn váy dạ hội couture, vintage, đính kết lấp lánh. Gus gắn liền với các bộ tuxedo truyền thống, hướng đến hình ảnh quý ông thanh lịch. Đời thường, Elle chuộng đầm maxi, váy midi, áo khoác dáng dài, thể hiện sự nhẹ nhàng. Bạn trai cô thường mặc trang phục đơn giản, kiểu dáng cơ bản như sweatshirt, quần jeans, quần kaki, giày loafer. Ảnh: Backgrid
Tại Met Gala 2024, đôi uyên ương ghi điểm bằng trang phục phù hợp chủ đề Khu vườn thời gian. Elle tạo ấn tượng bằng đầm trong suốt của Balmain, nhấn bằng đôi chim ở cầu vai. Ảnh: AFP
Cả hai dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 với phong cách cổ điển và đơn sắc. Ảnh: Pinterest
Trang phục đi ăn tối với tông màu đen chủ đạo. Gus có xu hướng chọn những thiết kế tiện lợi, thoải mái, mặc được trong nhiều hoàn cảnh. Bạn gái anh thể hiện sự nữ tính bằng những bộ đầm chất liệu voan, lụa mềm. Ảnh: Backgrid
Họ cùng chọn quần jeans và phong cách năng động khi tham gia một sự kiện ở Mỹ. Ảnh: Backgrid
Theo Vogue, quần nhung đen là một trong những thiết kế Gus mặc lại nhiều nhất. Kiểu dáng giúp người mặc thanh lịch mà vẫn giữ được sự gần gũi. Elle ưu tiên áo khoác dáng dài, blazer, quần lụa ống rộng. Ảnh: GC Images
Trong một lần đi chơi tối, họ cùng chọn quần jeans và áo khoác đen. Ảnh: Image Direct
Sao Mai