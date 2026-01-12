10 mỹ nhân mặc đẹp nhất Quả Cầu Vàng 2026

Theo Vogue, Emma Stone là một trong những sao mặc đẹp nhất mùa giải điện ảnh năm nay. Cô chọn thiết kế của Louis Vuitton màu vàng nhạt, gồm crop top satin và chân váy dáng cột đính cườm tua rua. Đường nét đơn giản, sắc màu dịu nhẹ là điểm cộng của trang phục giúp cô sang trọng.
Video: E!
Jennifer Lawrence gây ấn tượng bằng đầm đuôi cá xuyên thấu của Givenchy. Bộ váy cut-out cho thấy kỹ thuật thêu tay điêu luyện trên nền vải lưới trong suốt. Họa tiết hoa lá gợi nhớ mùa xuân, được xử lý trên bảng màu hồng pastel và xanh lá ombre.
Selena Gomez đặt Chanel thiết kế riêng bộ đầm nhung. Bộ váy trễ vai dáng cột là phong cách yêu thích của ca sĩ trong nhiều mùa gần đây. Thiết kế trang trí bằng lông vũ, lụa chiffon và organza, tốn 323 giờ thực hiện với khoảng 200 chi tiết thêu tay. Người đẹp phối đầm cùng giày cao gót đen và bông tai kim cương hình xoắn ốc của nhà mốt Pháp.
Nhóm sao mặc đẹp còn có Teyana Taylor với đầm cut-out của Schiaparelli. Thiết kế bất đối xứng được thực hiện trên lụa satin cao cấp, được dựng phom tựa như mảnh vải quấn lên người. Phần thắt eo ở phía sau đính nơ pha lê, giúp bộ đầm thêm bắt mắt. Ở giải thưởng lần này, cô thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp.
Elle Fanning tôn đường cong với đầm Gucci, phối ăn ý vòng cổ kim cương.
Elle Fanning đến Quả Cầu Vàng 2026 cùng bạn trai Gus Wenner - giám đốc điều hành tạp chí Rolling Stone. Video: eTalk
Amanda Seyfried tiếp tục trung thành với phong cách cổ điển khi diện đầm xếp nếp bất đối xứng của Versace.
Diễn viên Eva Victor chọn đầm suông có cấu trúc lạ mắt của Loewe.
Kate Hudson tôn dáng nhờ đầm cổ yếm màu bạc của Armani.
Jenna Ortega trong bộ đầm hở lườn của Dilara Findikoglu. Thiết kế phá cách với bờ vai tua rua, đường cắt vuông vức ở giữa thể hiện phong cách gothic mạnh mẽ, nhưng không làm mất đi vẻ nữ tính của người mặc.
Amal Clooney ghi điểm bằng váy Balmain màu đỏ có cổ hình trái tim. Cô tô điểm bằng đôi bông tai kim cương Cartier và vòng tay vàng trắng 18k.
Sao Mai
Ảnh: AFP