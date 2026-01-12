10 mỹ nhân mặc đẹp nhất Quả Cầu Vàng 2026

Nhóm sao mặc đẹp còn có Teyana Taylor với đầm cut-out của Schiaparelli. Thiết kế bất đối xứng được thực hiện trên lụa satin cao cấp, được dựng phom tựa như mảnh vải quấn lên người. Phần thắt eo ở phía sau đính nơ pha lê, giúp bộ đầm thêm bắt mắt. Ở giải thưởng lần này, cô thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp.