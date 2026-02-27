Thời trang đồng điệu của Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân

Dịp Tết Bính Ngọ, hai hoa hậu dành thời gian du xuân cùng nhau. Trong ngày đầu năm mới, họ diện áo dài gam màu pastel, họa tiết hoa lá, dạo phố cùng thú cưng.
Thời gian qua, cặp sao thường xuất hiện chung tại sự kiện lẫn hoạt động đời thường. Mỗi lần chung khung hình, họ gây chú ý về sự tương đồng trang phục lẫn cử chỉ tình cảm. Cả hai xưng hô với nhau bằng nickname Bột (Kỳ Duyên) và Bơ (Thiên Ân) lúc ở nhà. Họ cho biết xem nhau là chị em, đồng nghiệp thân thiết.
Hai mỹ nhân quay video vui vào mùng một Tết.
Họ chọn trang phục truyền thống khi ghi hình talkshow.
Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên tham gia thử thách tâm đầu ý hợp tại series Năm nay ổn không do Hoa hậu Lương Thùy Linh sản xuất.
Hai người đẹp diện đồ phom dáng áo yếm khi đi chúc Tết, hội ngộ bạn bè, ngày 22/2.
Khi lên thảm đỏ, Kỳ Duyên - Thiên Ân thường chọn váy áo màu sắc hòa hợp.
Họ mặc đầm voan, lụa tại hoạt động vào cuối năm 2025.
Kỳ Duyên, Thiên Ân chọn trang phục và cách trang điểm, làm tóc cổ điển khi dự show thời trang.
Họ tạo dáng với trang phục gợi cảm tại show của nhà thiết kế Đỗ Long hồi tháng 12/2025 ở TP HCM.
Trong các bộ ảnh thời trang, họ diện đồ đôi tôn chân thon dài.
Cả hai đều thích đầm đơn sắc tôn da sáng.
Hai người đẹp phối đồ phong cách đường phố gồm quần chất liệu denim kết hợp boots, túi xách, mắt kính.
Họ cùng diện trang phục thể thao khi ghi hình series tập luyện giữ dáng.
Cả hai mặc năng động trong các buổi đi ăn tối hoặc dạo phố.
Kỳ Duyên tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 30 tuổi, quê Nam Định. Người đẹp cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo hình thể lần lượt là 85-59-93 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 lúc 18 tuổi. Tháng 7/2024, Kỳ Duyên đăng ký thi Miss Universe Vietnam rồi đăng quang, sau đó giành quyền thi Miss Universe và vào top 30.
Đoàn Thiên Ân, 26 tuổi, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg. Cô từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi thắng Miss Grand Vietnam tháng 10/2022. Sau đăng quang, cô thi Miss Grand International, vào top 20. Hai năm trở lại đây, cô lấn sân diễn xuất qua các phim Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng), Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang), Thơ tình gửi ma sơ (Lê Thiện Viễn).
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp