Thời trang đồng điệu của Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân

Dịp Tết Bính Ngọ, hai hoa hậu dành thời gian du xuân cùng nhau. Trong ngày đầu năm mới, họ diện áo dài gam màu pastel, họa tiết hoa lá, dạo phố cùng thú cưng.

Thời gian qua, cặp sao thường xuất hiện chung tại sự kiện lẫn hoạt động đời thường. Mỗi lần chung khung hình, họ gây chú ý về sự tương đồng trang phục lẫn cử chỉ tình cảm. Cả hai xưng hô với nhau bằng nickname Bột (Kỳ Duyên) và Bơ (Thiên Ân) lúc ở nhà. Họ cho biết xem nhau là chị em, đồng nghiệp thân thiết.