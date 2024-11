Kỳ Duyên: 'Giấc mơ đã trọn vẹn nên không tiếc nuối'

MexicoHoa hậu Kỳ Duyên nói hài lòng với kết quả top 30 vì đã thực hiện được ước mơ đặt chân lên sân khấu cuộc thi Miss Universe.

Kỳ Duyên không ghi tên vào top 12 tại chung kết tối 16/11 (tức sáng 17/11, giờ Hà Nội). Trên sân khấu, cô thoải mái nhún nhảy chúc mừng tân hoa hậu người Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig.

Kỳ Duyên chụp ảnh kỷ niệm trên sân khấu với đầm dạ hội xuyên thấu do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô nói: "Giấc mơ của tôi đã trọn vẹn nên không có gì phải tiếc nuối. Việc được MC đọc tên thứ tư khi vào top 30 đã là niềm vui lớn. Tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ nào đó cho nhan sắc Việt. Khi nghe hai tiếng Việt Nam được cất lên, tôi hạnh phúc".

Kỳ Duyên nhìn nhận Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 73 có sự cạnh tranh lớn với gần 130 thí sinh khắp thế giới - đông nhất từ trước đến nay. Điều cô nhận được lớn nhất qua cuộc thi là sự trưởng thành, tình cảm của công chúng.

Kỳ Duyên diễn áo tắm ở chung kết Miss Universe 2024 Phần thi áo tắm của Kỳ Duyên tại chung kết. Video: MU

20 ngày tại cuộc thi, Kỳ Duyên cho biết có nhiều trải nghiệm. Cô tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, có dịp giới thiệu nét đẹp Việt qua áo dài, nón lá. Ở chặng đầu, do phải đeo lens gần 20 tiếng mỗi ngày, mắt cô bị sưng to, phải đi khám. May mắn, sự cố sớm được khắc phục nên Kỳ Duyên không bỏ lỡ nội dung nào của lịch trình.

Hôm 13/11, Kỳ Duyên tham gia phỏng vấn kín, trùng với sinh nhật tuổi 29 của cô. "Tôi nhận được nhiều lời chúc của những người bạn mới và khán giả quê nhà. Khi đọc các tin nhắn động viên, tôi có thêm động lực để cố gắng", người đẹp nói.

Kỳ Duyên tạo dáng, catwalk ở hậu trường Miss Universe Hoa hậu Kỳ Duyên tạo dáng, catwalk ở hậu trường Miss Universe. Video: Nhân vật cung cấp

Kỳ Duyên cho biết phát huy tính kỷ luật suốt thời gian thi như dậy sớm để chuẩn bị váy áo, trang điểm, làm tóc. Cô thích nghi tốt với thực đơn lành mạnh do ban tổ chức sắp xếp, nhờ đó vẫn giữ được vóc dáng, sức khỏe.

Ở một số phần thi hay hình ảnh hậu trường, Kỳ Duyên bị khán giả nhận xét ứng xử thiếu tinh tế, tiếng Anh chưa tốt, thiếu năng lượng khi catwalk. Trước lời chê, người đẹp cho biết giữ tâm lý bình tĩnh. Cô chắt lọc đóng góp, tiếp thu ý kiến để cải thiện vào giai đoạn cuối.

Bức ảnh của Kỳ Duyên do ban tổ chức thực hiện nhận lượt yêu thích lớn nhất trên fanpage cuộc thi đầu tháng 11. Cô tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 29 tuổi, quê Nam Định. Người đẹp cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo hình thể lần lượt là 85-59-93 cm. Ảnh: MU

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 lúc 18 tuổi. Sau đó, người đẹp bị tai tiếng bủa vây liên quan lối sống, phong cách và ứng xử. Scandal khiến cô từng mất thăng bằng, bỏ ngang việc học tại Đại học Ngoại thương. Người đẹp cho biết phải mất thời gian dài mới cân bằng cuộc sống, học cách tha thứ cho bản thân. Khi có sự tự tin, cô muốn tìm lại giấc mơ đặt chân lên sân khấu cuộc thi nhan sắc quốc tế - điều bỏ lỡ nhiều năm trước. Hồi tháng 7, Kỳ Duyên đăng ký thi Miss Universe Vietnam để tìm cơ hội, rồi đăng quang.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Ông Donald Trump - Tổng thống Mỹ đắc cử 2024 - từng sở hữu toàn bộ cổ phần của Miss Universe Organization. Năm 2015, tổ chức được bán cho công ty IMG của CEO Amy Emmerich và chủ tịch Paula Shugart. Hai người này vẫn giữ nguyên vai trò sau khi doanh nhân Thái Lan mua lại tổ chức cuối tháng 10/2022.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng. Từ năm ngoái, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết để phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi và không giới hạn độ tuổi.

Tân Cao