Thời tiết Nha Trang mát mẻ trong ngày chạy VnExpress Marathon

Khánh HòaThành phố Nha Trang duy trì thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và đêm, ban ngày nắng đẹp, có thể mưa, nhiệt độ trung bình 28 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 26/8 đến 28/8, Nha Trang duy trì nhiệt độ khoảng 24 độ C vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng ngắt quãng, nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 32 độ C.

Tuy có nắng, tiết trời sẽ không quá gắt, kể cả giữa trưa. Runner sẽ cảm nhận được sự dễ chịu và có phần mát mẻ khi thành phố đón nhiều đợt gió từ biển thổi vào. Điều này sẽ tạo sự thuận lợi cho runner khi đến nhận Bib trong hai ngày 26 - 27/8.

Bình Minh trên biên Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Trong ngày race, dự báo nhiệt độ lúc xuất phát cự ly 42 km là 24 độ C, cảm giác mát lạnh. Thời điểm bắt đầu cuộc đua, Nha Trang có thể xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, sau đó trời quang. Nhiệt độ vào lúc 7h sáng ở mức 28 độ C, lúc 9h khoảng 30 độ C. Runner hoàn thành VnExpress Marathon ở sát mốc cut-off time sẽ chạy trên tuyến đường Trần Phú khi này vẫn còn phủ bóng cây gần nửa tuyến đường.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, thời tiết tại Nha Trang là lý tưởng cho việc thi đấu. Khi này, cái nắng cuối hè không còn là trở ngại, thuận lợi cho vận động viên bung sức, lập những PR cá nhân. Để hỗ trợ cho người tham gia, ban tổ chức bố trí dọc đường chạy 3 trạm nước một chiều và 14 trạm nước 2 chiều; một trạm y tế chính, một trạm y tế trung tâm và 8 trạm y tế trên đường chạy; 8 điểm bố trí nhà vệ sinh... Túi race-kit của các chân chạy 21 km và 42 km còn được trang bị thêm khăn đa năng và bình nước để ứng phó trong trường hợp nắng nóng.

Runner và pacer chạy thử cung đường Nha Trang dưới thời tiết mát mẻ hôm 14/8. Ảnh: VM

VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang sẽ khởi tranh vào 28/8. Từ 12h trưa mai, ban tổ chức sẽ tiến hành phát race-kit cho vận động viên. Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày 27/8 với sự góp mặt của GDucky, LyLy và Anh Tú. Sau đêm nhạc, các vận động viên 42 km sẽ xuất phát từ lúc 3h sáng. Các cự ly 21, 10 và 5 km sẽ lần lượt xuất phát vào 4h, 5h và 5h15.

Lần đầu tiên đến với Nha Trang, giải sẽ mang đến cho 8.500 vận động viên những trải nghiệm khó quên với một cung đường đậm chất biển. Người tham gia cũng có thể tận hưởng những dịch vụ du lịch sôi động và khám phá vẻ đẹp của Nha Trang trong chuyến đi khép lại mùa hè.

Hoài Phương