Dù chi hơn 3.400 tỷ đồng cho dự án, tuy nhiên theo Thanh tra Bộ Giao thông, "dự án đã nâng cao 17 cm so với hiện trạng ban đầu là không hợp lý, gây khó khăn và mất an toàn cho các phương tiện đi qua đường ngang, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu". Việc này dẫn tới phải sửa chữa mặt đường ngang để phù hợp với cao độ đỉnh ray đã được duyệt, làm tăng giá trị gói thầu thêm gần 1,1 tỷ đồng.