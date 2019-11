Nhiều gia đình nhận tin 'con tử nạn trong container' từ Anh

Tối 1/11, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nhận điện thoại từ Anh, thông báo con họ nằm trong số 39 người chết trong container ở hạt Essex hôm 23/10.

Ông Nguyễn Đình Gia (trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, một phiên dịch Việt Nam gọi điện thoại từ Anh về, nói đang ngồi với cảnh sát Anh. Phía cảnh sát muốn đối chiếu một số thông tin về con trai ông là Nguyễn Đình Lượng (21 tuổi), được trình báo mất tích ở Anh.

Sau khi hỏi lý lịch, tên tuổi của Lượng cùng các thành viên trong gia đình, đầu dây bên kia thông báo Nguyễn Đình Lượng là một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe container, thi thể đang được bảo quản tại Anh. Ông Gia gặng hỏi thêm lần nữa xem có đúng Lượng là nạn nhân, họ đáp "chính xác".

Ông Nguyễn Đình Gia kể việc phía Anh thông báo con trai tử nạn tại Anh. Ảnh: Đức Hùng

"Tôi hỏi họ khi nào thì đưa được thi thể Lượng về Việt Nam. Phiên dịch viên sau khi hỏi cảnh sát Anh, đã thuật lại câu trả lời là cần thêm thời gian, có thể lâu, chưa thể trả lời được", ông Gia kể.

Từ hôm Lượng mất tích, gia đình ông Gia đã xác định tư tưởng con trai lành ít dữ nhiều. "Nhưng tối qua, khi nhận được điện thoại từ phía Anh thông báo chính thức, ai cũng suy sụp, nói không thành tiếng, thức xuyên đêm", ông Gia nói và cho biết gia đình lo chi phí đưa thi thể về Việt Nam có thể rất lớn, nằm ngoài khả năng chi trả.

"Gia đình muốn được đưa thi thể con trai về nước càng sớm càng tốt, để các thành viên có thể nguôi ngoai nỗi đau. Chứ cứ ngồi nhà chờ đợi như thế này rất nóng ruột, xót xa. Mong nhà chức trách Việt Nam và Anh thỏa thuận để đưa ra phương án khả thi nhất", ông Gia cho hay.

Tại nhà riêng ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tối qua ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi) cũng được phiên dịch viên cùng nhà chức trách Anh gọi điện thông báo "nhiều khả năng con gái ông, Phạm Thị Trà My (26 tuổi) là một trong 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container".

"Họ sợ chúng tôi sốc, nên nói là có khả năng. Trên thực tế, gia đình khẳng định chắc chắn đó là Trà My. Tôi hỏi họ chi phí đưa thi thể về, bao lâu thì về tới Việt Nam, nhưng phía Anh từ chối trả lời", ông Thìn kể lại và cho hay gia đình đã lập bàn thờ vọng để lo hương khói cho Trà My.

Ông Võ Nhân Quế khóc khi nói về thông tin con trai được nhà chức trách Anh xác nhận tử vong trong xe container. Ảnh: Đức Hùng

Cách nhà ông Thìn 10 km là nhà ông Võ Nhân Quế (trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), bố anh Võ Nhân Du, người cũng được trình báo mất tích tại Anh. Ngồi gục giữa sân nhà, ông Quế nói tối qua nhận điện thoại từ Anh thông báo Du là nạn nhân trong xe container. Mọi người ai cũng suy sụp, hoang mang.

"Con trai được người môi giới địa phương thỏa thuận đưa sang Anh, chi phí 800 triệu đồng. Hồi tháng 6, Du bay sang Đức ở 15 ngày, sau đó lại sang Pháp lưu trú 3 tháng. Ngày 22/10, nó gọi điện báo chuẩn bị lên đường sang Anh, nhưng rồi bặt vô âm tín", ông Quế nói.

Hiện, Hà Tĩnh có 10 trường hợp gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh. Họ đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân).

Tại Nghệ An, ông Nguyễn Đình Sắt (65 tuổi, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) ngồi bất thần trên ghế nhựa ở sân nói rất sốt ruột sau khi cảnh sát Anh thông tin có người Việt Nam tử vong trong container. Từ 23/10 đến nay, gia đình chưa nhận được thông tin con trai Nguyễn Đình Tứ mất tích từ cơ quan chức năng.

"Trường hợp xấu nhất con trai là nạn nhân thì mong mỏi lớn nhất của gia đình là cơ quan chức năng hỗ trợ đưa thi thể con tôi về càng sớm càng tốt. Sự việc kéo dài nhiều ngày khiến mọi người kiệt sức. Cũng vì miếng cơm manh áo mà con cái mới đánh liều để tìm đường lao động...", ông Sắt bỏ dở câu nói.

Theo ông Sắt, mẫu tóc, móng tay của người thân đã được công an thu để phục vụ việc xác minh danh tính nạn nhân. Nếu thời gian tới cơ quan chức năng tiếp tục yêu cầu gia đình cử người thân sang Anh để làm các thủ tục nhận dạng hay các vấn đề liên quan thì gia đình sẵn sàng hợp tác.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Đình Tứ ở xã Đô Thành. Ảnh: Nguyễn Hải.

Cách xã Đô Thành hơn 5 km, chị Thạch Thị Bền (35 tuổi, xã Diễn Ngọc) cho biết dù cảnh sát Anh thông báo trên container có người Việt, chị vẫn hy vọng trong đó không có chồng mình là Cao Tiến Dũng (38 tuổi) nên chưa lập bàn thờ.

Tháng 6/2018, anh Dũng sang Nga, đến tháng 4 thì thông báo với người thân đã qua Đức. Khoảng giữa tháng 9, anh tiếp tục thông báo đã qua Pháp, dặn rằng "ở nhà chuẩn bị khoảng 11.000 USD để khi nào qua tới Anh thì gọi điện về xác thực và người thân đưa tiền cho người ta".

"Anh Dũng chưa kịp gọi điện về xác nhận qua tới Anh, gia đình cũng chưa thấy ai hỏi tiền. Ngày 22/10, anh Dũng nhờ một người bạn cùng đi trong chuyến vượt biên từ Pháp sang Anh thông báo với người thân rằng bắt đầu hành trình. Đó cũng là lời nhắn cuối cùng", một người thân gia đình chia sẻ.

Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An cho hay có 3 gia đình từng xác nhận không liên lạc được với con thì nay đã kết nối được. "Bước đầu các gia đình này nói con đang làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc và TP HCM. Chúng tôi tiếp tục xác minh, đồng thời loại bỏ thông tin ba người này khỏi 22 trường hợp gia đình trình báo có con ở châu Âu bị mất liên lạc", một công an cho biết.

Quá trình điều tra thông tin người dân trình báo có thân nhân mất tích ở châu Âu, ngày 1/11, Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam hai người để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015. Nhà chức trách chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".