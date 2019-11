Hai nghi can đưa người sang Anh trái phép bị bắt

Hà TĩnhCông an đã khởi tố, tạm giam hai người từ việc 10 gia đình trình báo có con mất tích ở Anh.

Tối 1/11, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết hai nghi can bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015. Nhà chức trách chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".

Đại tá Nam cho hay những người bị bắt có liên quan sự việc 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích trên đường sang Anh từ ngày 25/10, sau khi 39 thi thể người nhập cư được phát hiện trong xe container ở đông bắc thủ đô London.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh. Ảnh: C.A

Sau khi khởi tố vụ án hôm 31/10, Công an Hà Tĩnh đã triệu tập một số người, xác định họ không chỉ liên quan 10 người mất tích mà còn có cả những việc khác kéo dài trong nhiều năm qua.

Rạng sáng 23/10 thi thể 39 người, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ, được phát hiện trong thùng container tại khu công nghiệp Waterglade (Anh). Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Tĩnh lấy mẫu tóc, móng tay của nhiều bố mẹ trình báo có con mất tích để xét nghiệm ADN và gửi sang Anh, phục vụ xác minh có thuộc danh sách 39 thi thể hay không.

Ngày 30/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm điện đàm với Bộ trưởng Nội Vụ Anh bàn về công tác phối hợp xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam.