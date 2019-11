Anh tin nạn nhân trên xe container là người Việt

Cảnh sát hạt Essex tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container là công dân Việt Nam, nhưng chưa công bố danh tính.

"Ở thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam và chúng tôi đang liên hệ với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đang liên lạc trực tiếp với gia đình một số nạn nhân ở Việt Nam và Anh, cũng như tin rằng đã xác định được một số nạn nhân mà hành trình của họ chấm dứt trong bi kịch trên lãnh thổ Anh", cảnh sát hạt Essex, đông bắc London ra thông cáo lúc 19h20 ngày 1/11 (2h20 ngày 2/11 giờ Hà Nội) cho hay, đề cập đến vụ 39 người thiệt mạng trong thùng container ở hạt này hôm 23/10.

Cảnh sát hạt Essex cho biết, các bằng chứng nhận dạng cần thiết để trình sự việc lên Viện trưởng Viện Pháp y Hoàng gia Anh vẫn đang được thu thập thông qua các quá trình pháp lý toàn cầu, nên nhà chức trách Anh chưa thể thông báo danh tính của bất cứ nạn nhân nào.

Cảnh sát đưa xe container chở 39 thi thể rời khỏi hiện trường hôm 23/10. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nước khác để nhận dạng nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong thảm kịch này", thông báo cho hay.

Cảnh sát hạt Essex kêu gọi bất cứ ai có thông tin có thể hỗ trợ cho quá trình nhận dạng nạn nhân hãy liên hệ với họ. "Chúng tôi có những người được đào tạo đặc biệt được hỗ trợ bởi phiên dịch viên người Việt sẵn sàng trả lời đường dây nóng từ 9 giờ sáng đến nửa đêm, 7 ngày trong tuần", thông cáo của cảnh sát hạt Essex có đoạn. "Xin hãy giúp chúng tôi cung cấp câu trả lời cho gia đình 39 người này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong thông cáo sáng nay cho biết Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp để xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo. Việt Nam hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra sự việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. "Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này", bà Hằng nói.

Việt Nam kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ngày 1/11 cũng ra thông cáo cho biết vô cùng đau buồn khi Anh công bố các kết quả ban đầu về nạn nhân người Việt. Việc nhận dạng cụ thể các nạn nhân vẫn đang được tiến hành và cần có sự xác nhận của các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Anh.

"Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân", thông cáo cho biết. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan của hai nước để hỗ trợ gia đình các nạn nhân để đưa họ về quê hương.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Greys ở Thurrock, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10. Nhà chức trách Anh đến nay đã truy tố hai tài xế xe đầu kéo và bắt ba người khác có liên quan đến vụ án.

Công an Hà Tĩnh hôm qua cho biết đã khởi tố, bắt giam hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, liên quan sự việc 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích trên đường sang Anh. Nhà chức trách chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".

Tới nay đã có 28 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo có con mất liên lạc tại châu Âu, trong đó có Anh. Nhà chức trách địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 28 gia đình cung cấp thông tin xác nhận nhân thân.