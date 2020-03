Doanh nghiệp vận tải giảm xe, hủy chuyến

Nhiều doanh nghiệp giảm một nửa số xe chạy hàng ngày từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại, sau khi nơi này xuất hiện năm ca dương tính với nCoV.

Ngày 11/3, tại Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, một xe khách Hoàng Long trước giờ khởi hành về Hải Phòng khoảng 30 phút chỉ có hai khách. Tài xế Nguyễn Xuân Dũng cho hay trước đây cứ 30 phút lại có một chuyến rời bến thì nay giãn cách mỗi giờ một chuyến mà chỉ được 10-15 khách, giảm 50%.

Chuyên chạy tuyến Hà Nội - Vinh, lái xe Nguyễn Văn Thủy (nhà xe An Phú Quý), kể từ khi Hà Nội xuất hiện nhiều ca dương tính nCoV, lượng khách sụt giảm 30-40% so với đầu mùa dịch, có chuyến xe chỉ vài khách. Hiện An Phú chỉ duy trì 10-12 xe chạy hàng ngày so với trước đây là 20 xe.

Sáng 11/3, một xe khách sắp rời Bến xe Nước Ngầm chỉ với 2 hành khách. Ảnh: Anh Duy.

Tình trạng trên xảy ra ở tất cả tuyến xe từ Hà Nội đi các tỉnh. Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc hãng xe Sao Việt, cho biết từ ngày 7/3 đến nay, lượng khách giảm 70% so với thời kỳ chưa có dịch, giảm 30-40% so với tháng 2.

Hiện Sao Việt duy trì 10 xe chạy hàng ngày tuyến Hà Nội - Lào Cao so với 30 xe thời điểm chưa có dịch. "Khách vắng quá nên nhiều chuyến xe phải hủy hoặc khởi hành chỉ có 1-2 khách", ông Bằng nói.

Theo ông Trịnh Hoài Nam, Phó giám đốc Bến xe Nước Ngầm, hành khách giảm mạnh nhất từ khi Hà Nội xuất hiện ca nhiễm nCoV đầu tiên. Trước đây bến thường có 500 lượt xe xuất bến mỗi ngày, song nay chỉ còn khoảng 340 lượt.

Nhiều nhà xe cắt giảm 50% số chuyến, như: Huy Phúc (Hà Nội - Vinh), Minh Hóa (Hà Nội - Nghĩa Đàn, Nghệ An), còn lại thường giảm 30-40%.

Bãi xe bến Nước Ngầm bình thường có khoảng 50 xe khách đậu, nhưng sáng 11/3 chỉ còn vài xe. Ảnh: Anh Duy.

Quản lý 4 bến xe ở Hà Nội, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, ghi nhận đầu tháng 3 khi sinh viên lên Hà Nội chuẩn bị đi học trở lại, các bến xe đông đúc hơn. Sau khi Hà Nội có ca nhiễm nCoV, các bến xe giảm khách trở lại, thậm chí vắng hơn tháng 2.

Ước tính lượng khách đến các bến như Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa giảm khoảng 30-40% so với thời điểm trước dịch, giảm nhiều nhất là khách đi đường dài. Nhiều doanh nghiệp vận tải cũng giảm tần suất xe để giảm thua lỗ.

Lãnh đạo các bến xe đều cho biết, mặc dù nhà xe giảm tần suất chạy không đúng theo hợp đồng ký kết, bến xe không truy thu hay phạt hợp đồng để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Ngoài ra, bến xe còn cho phép doanh nghiệp đỗ xe chờ khách lâu hơn trước.

Đến sáng 12/3, Covid-19 đã xuất hiện ở 123 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 126.000 người nhiễm bệnh, hơn 4.600 người chết. Việt Nam ghi nhận 39 bệnh nhân, trong đó 16 đã khỏi. Hà Nội xuất hiện ca nhiễm đầu tiên vào ngày 6/3, đến sáng nay đã tăng lên 5 ca.