'Cuộc chiến' dập ổ dịch Buddha Bar & Grill

TP HCM150 bác sĩ và nhân viên y tế; gần 200 trăm công an, bộ đội, nhân viên quận 2 làm việc suốt ngày đêm nhằm dập tắt ổ dịch tại Buddha Bar & Grill.

Cuộc điện thoại sáng 19/3 đã phá vỡ "trận địa phòng chống" Covid-19 mà quận lên kế hoạch trước đó, buộc hơn 300 người phải dồn sức dập ổ dịch suốt nửa tháng qua, bác sĩ Trương Thanh Trung (Trưởng phòng Y tế quận 2) cho biết. Hiện, có ít nhất 15 người liên quan Buddha Bar & Grill đã dương tính nCoV.

7h15, ông Trung nhận cuộc gọi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HDCD) thông báo phi công người Anh - "bệnh nhân 91", ngụ chung cư cao cấp The Ascent Aparment, phường Thảo Điền, quận 2, dương tính. Ông này có nguy cơ lây lan dịch rất lớn vì thời gian ủ bệnh đã ghé nhiều nơi.

Là địa phương có nhiều chung cư nên tình huống có cư dân nhiễm bệnh đã được quận 2 đặt ra trước đó. Ông Trung đề xuất công an, chính quyền địa phương phong tỏa ngay chung cư The Ascent Aparment. Toàn bộ lực lượng chia thành 3 nhóm: phong tỏa, phun xịt khử khuẩn tòa nhà; lập phiếu xác minh, điều tra; truy xuất toàn bộ camera để xác minh trường hợp F1.

Bác sĩ Trương Thanh Trung nói về hành trình truy tìm khách dự tiệc ở Buddha Bar & Grill. Ảnh: Hà An.

Đầu tiên, quận 2 đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới – nơi phi công người Anh điều trị, cung cấp ngay hình ảnh ông này. Tuy nhiên, "bệnh nhân 91" không đồng ý vì lo ngại ảnh hưởng chuyện riêng tư. Phải thuyết phục đủ cách, đến 10h cùng ngày bệnh viện mới chụp được ảnh phi công chuyển cho quận 2. Sau đó đem đối chiếu với hộ chiếu của ông ta đăng ký tạm trú ở công an phường, truy xuất camera tòa nhà truy tìm các F1.

"Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng vì nếu xác minh không đúng F0 - tức phi công người Anh, coi như kết quả truy tìm toàn bộ F1 sẽ không chính xác và ảnh hưởng dây chuyền tới truy tìm F2, F3 sau này", ông Trung nói.

Trong buổi sáng, những F1 đầu tiên (4 người đi cùng thang máy chung cư, tài xế Grab, thông dịch viên, người giúp việc và bạn bè tiếp xúc gần) được đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ hệ thống dữ liệu, hình ảnh của chung cư cũng được truy xuất đưa về công an quận phục vụ công tác điều tra, xác minh "các F" tiếp theo.

Căn cứ vào khai báo và trích xuất hệ thống camera tại phường Thảo Điền, lực lượng chức năng còn phát hiện từ ngày 13/3 đến 17/3 "bệnh nhân 91" từng đến Công an phường Thảo Điền, Bình An khai báo tạm trú và làm việc liên quan đến vụ mất cắp tài sản. Lo ngại nhất là tối 14/3 ông ấy dự buổi tiệc Patrick day ở Buddha Bar & Grill với sự tham dự của hàng trăm người, chủ yếu là người nước ngoài sinh sống, làm việc tại quận 2.

Buddha Bar & Grill trở thành ổ dịch tại Sài Gòn với 15 người dương tính nCoV, sau buổi tiệc đêm 14/3. Đồ hoạ: Tiến Thành.

Buddha Bar & Grill cũng bị phong tỏa trong sáng cùng ngày. Chủ quán và các nhân viên phải cung cấp thông tin những khách có mặt ở quán từ ngày 13/3 đến 17/3. Rất nhiều khách quen được "điểm danh" để công an truy tìm, lập danh sách đưa đi cách ly. Nhưng cũng có nhiều khách lạ, chỉ ghé quán một lần vào bữa tiệc nên cả chủ lẫn nhân viên không thể nhớ mặt.

Lực lượng công an truy xuất dữ liệu camera an ninh của quán từ 18h ngày 14/3 đến 4h sáng 15/3 (thời gian diễn ra buổi tiệc) và chiều ngày 17/3 - phi công đến ăn tối. Hình ảnh những người tiếp xúc với ông này được cắt đoạn, chụp lại và gửi vào hệ thống riêng của công an để nhận dạng. Sau đó hệ thống này báo tên tuổi và nơi cư trú của từng người chuyển cho công an địa phương đến từng chung cư, gõ cửa từng nhà, truy tìm người đưa đi cách ly.

Một loạt chung cư lớn tiếp tục bị phong toả như Masreri (phường Thảo Điền), Vesta Verde (phường Thạnh Mỹ Lợi)... có người dương tính nCoV liên quan đến Buddha Bar & Grill. "Hàng nghìn hộ dân bị phong tỏa. Chúng tôi căng mình ở khắp mặt trận", ông Trung nói. Hơn 100 bác sĩ, nhân viên của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận 2, hơn 50 bác sĩ và nhân viên ở Bệnh viện quận 2, hàng trăm công an, cán bộ và nhân viên các phường phải làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo xác minh, truy tìm, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Ổ dịch ở Buddha Bar & Grill đã đảo lộn kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của quận 2; cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ HDCD cùng các cơ quan chuyên môn thành phố.

Ban đầu quận dự kiến khu cách ly 80-100 chỗ nhưng liên quan đến "bệnh nhân 91" và các bệnh nhân sau đó đã có 1.325 trường hợp phải theo dõi sức khỏe tại nhà và tại các khu cách ly tập trung. Có hôm, 20h xe chở người đi cách ly lên Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức) nhưng hết chỗ phải qua khu cách ly ở Học viện Chính trị, khu vực 2 (quận 9). Nhưng ở các này này chỗ cách ly cũng đầy khiến xe phải quay đầu chạy tiếp gần 30 km đưa người đến khu cách ly ở huyện Hóc Môn. Khi các nhân viên y tế quay về thì đồng hồ điểm 4h30.

Buddha Bar & Grill hiện bị đóng cửa. Ảnh:Quỳnh Trần.

Khó khăn khác đối với lực lượng phòng chống dịch là nhiều người thuộc diện nghi nhiễm có những mối quan hệ cá nhân, riêng tư đã khai báo "nhỏ giọt" - ảnh hưởng đến việc xác minh tung tích người liên quan.

Như người đàn ông quốc tịch Canada bị nhiễm nCoV sau khi tới quán bar không chịu nói đã gặp gỡ ai. Chỉ khi hay tin một người bạn (cũng từng đến Buddha Bar & Grill) dương tính nCoV, ông ta mới khai đã "quan hệ" với hai người phụ nữ. Tìm đến chỗ ở của một trong hai cô, lực lượng chức năng lại thấy đang sống với một người nước ngoài khác. Quá trình điều tra phát hiện người phụ nữ còn "tiếp xúc thân mật" với 5-6 người nữa.

Hay trường hợp vị khách người Brazil nhiễm nCoV khai báo thời gian gần đây chung sống với một cô gái. Khi tổ công tác gọi điện thoại xác minh thì biết cô đang được cách ly ở Hóc Môn. Cô này đọc báo biết người đàn ông mình tiếp xúc gần đã dương tính nên đi khai báo, tự nguyện cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng đã xác định được 222 người liên quan đến Buddha Bar & Grill, 166 ca xét nghiệm âm tính. Trong 15 ca nhiễm nCoV, quận 2 có 9 ca; 280 trường hợp F1; 65 trường hợp F1 liên quan đến quận huyện khác; 89 trường hợp F2; gần 2.000 mẫu đưa đi xét nghiệm.

Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết, lúc cao điểm quận phải huy động cả quân đội, công an để xử lý ổ dịch. Công an quận 2 cử rất nhiều công an quận và các phường khác tăng cường cho Công an phường Thảo Điền và Bình An khi nhiều công an ở hai phường này bị cách ly, để đảm bảo công tác xác minh, truy tìm người nghi nhiễm.

"Không thể kể hết sự vất vả, khó khăn của anh em dưới cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an, y tế sau khi xảy ra sự cố ở Buddha Bar & Grill. Những lần đưa mẫu đi xét nghiệm xuyên đêm, những chuyến đưa người đi cách ly diễn ra từ tối hôm trước kéo dài đến sáng hôm sau mới kết thúc", ông Hưng nói.

Theo bác sĩ Trương Thanh Trung, hiện phần nào kiểm soát được tình hình ổ dịch Buddha Bar & Grill. Điều này dựa trên thống kê số khách được quận xác minh, đưa đi theo dõi và cách ly tương đối đồng nhất với số khách có trong bữa tiệc qua ghi nhận của camera. Tuy vậy, quận không chủ quan mà vẫn tiếp tục rà soát và xác minh những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để phối hợp với cơ quan chức năng dập tắt ổ dịch sớm nhất.

Hà An