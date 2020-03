Chủ nhật, 22/3/2020, 16:52 (GMT+7)

Nhiều nơi bị phong toả vì liên quan phi công người Anh

TP HCMChung cư Masteri, The Gold View; The Ascent, bar Buddha, Công an phường Thảo Điền... bị cách ly vì liên quan "bệnh nhân 91" - phi công người Anh.

Trưa 22/3, nhiều công an và dân phòng giám sát tháp T4, chung cư Masteri ở phường Thảo Điền, quận 2. Một số rào chắn được dựng lên, ngăn cách giữa các tháp chung cư nhằm hạn chế người ra vào. Mọi nhu cầu của cư dân tháp T4 với bên ngoài đều được cảnh sát hỗ trợ. Chung cư cao cấp Masteri nằm sát xa lộ Hà Nội, gồm 5 tháp, mỗi tháp 2 block cao 40-45 tầng. Cư dân ở đây khoảng 4.000 người, trong đó có 1.419 người nước ngoài. Lực lượng chức năng ăn trưa tại chốt trực trước cổng chung cư Masteri Thảo Điền. Ảnh: Hà An. Theo ông Trần Phương Nam (Phó chủ tịch UBND phường Thảo Điền), block B tháp T4 bị phong toả, cách ly bởi người đàn ông quốc tịch Canada ngụ tầng 26 có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV lần một vào chiều 21/3, nguy cơ nhiễm bệnh cao. Anh này là bạn và tiếp xúc gần "bệnh nhân 91" tại quán bar Buddha (số 7 Thảo Điền, quận 2). Bạn gái của anh này và một người khác có tiếp xúc gần được đưa đi cách ly tập trung hồi tối qua. 10 gia đình khác ở tầng 26 được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm. Ba tầng 25, 26, 27 được phun khử khuẩn thường xuyên. "Bệnh nhân 91" là phi công quốc tịch Anh, 43 tuổi, làm việc cho Vietnam Airlines, cư ngụ tại căn hộ A23.02, chung cư The Ascent ở phường Thảo Điền, quận 2. Ông từ Anh đến Việt Nam hôm 8/3, có triệu chứng sốt, ho từ ngày 16/3 và tự đi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám. Đến sáng 19/3, xét nghiệm cho kết quả dương tính nCoV. Chung cư The Ascent được phong toả, cách ly, khử khuẩn. Chung cư này có 2 block, 29 tầng, 278 căn hộ với 765 cư dân (trong đó có 159 người nước ngoài). Chung cư The Ascent ở đường Quốc Hương quận 2 phong toả từ hôm 19/3. Ảnh: Hà An Cũng liên quan đến "bệnh nhân 91", từ chiều 21/3 toàn bộ 17 căn hộ tầng 29, tháp A1 chung cư The Gold View trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4) bị phong toả. Chủ tịch UBND quận 4 Trần Hoàng Quân cho biết, tầng 29 có hai người quốc tịch Anh thuê trọ dài hạn, vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm nCoV - "bệnh nhân 97" và "bệnh nhân 98". Họ là giáo viên dạy ngoại ngữ, bạn của phi công người Anh, cùng tham dự buổi tiệc tại bar Buddha hôm 14/3. Trước đó, hai người này ở Malaysia trong hai tuần. Sau buổi tiệc ở Buddha họ không có triệu chứng, chủ động đi khai báo tiền sử dịch tễ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Hiện, những cư dân ở tầng 29 được yêu cầu không ra ngoài cho tới khi có thông báo mới và khuyến nghị đặt mua hàng online. Những trường hợp có nhu cầu, Ban quản lý chung cư và chính quyền địa phương sẽ cung cấp đồ ăn hàng ngày. Cơ quan y tế đã phun khử khuẩn sảnh, thang máy và các khu vực công cộng. Chung cư The Gold View gồm tháp A và B, cao lần lượt 33 và 27 tầng với 1.905 căn hộ. Đây là dự án lớn nhất trên đường Bến Vân Đồn (dài khoảng 3 km), xung quanh là hàng chục chung cư khác với hàng nghìn căn hộ. Lối ra vào chung cư The Gold View trưa 22/3. Ảnh: Hà An. Hiện, cơ quan chức năng chưa công bố số lượng người đã tiếp xúc gần với "bệnh nhân 91" tại bar Buddha, song bác sĩ Trương Thanh Trung (Giám đốc Trung tâm y tế quận 2) ước tính "rất đông". Trong số những người bị cách ly có nữ nhân viên quầy pha chế. Lực lượng chức năng đã phong toả khu trọ của cô này tại phường 1, quận Tân Bình. Trước đó, hôm 17/3, nam phi công đến làm thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an phường Thảo Điền khiến 3 cảnh sát phải đi cách ly tại huyện Cần Giờ; hàng chục cán bộ khác bị cách ly tại chỗ. Tương tự, một số cán bộ Công an phường Bình An cũng phải cách ly tại chỗ vì ông này từng đến trình báo bị mất trộm. Hiện, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ có kết quả âm tính lần một. Tuy nhiên, họ vẫn phải tự cách ly tại công an phường trong 14 ngày theo quy định. Đến chiều 22/3, tại TP HCM ghi nhận 25 ca nhiễm nCoV; 842 ca tiếp xúc với các bệnh nhân đang được theo dõi; 8 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả; 6.890 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung cấp thành phố; 556 người tại các khu cách ly tập trung quận huyện và 957 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà. Hữu Công - Hà An