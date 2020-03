Công an phường Thảo Điền được cách ly

TP HCMBa công an phường Thảo Điền, quận 2, được đưa đi cách ly ở Cần Giờ vì tiếp xúc du khách Anh đăng ký tạm trú - người sau đó có kết quả dương tính với nCoV.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, người đàn ông quốc tịch Anh đến công an phường đăng ký tạm trú ngày 17/3, khi về bị sốt nên đến khám ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng hôm sau kết quả xét nghiệm của ông này dương tính.

Ngày 19/3, ngoài 3 cảnh sát khu vực tiếp xúc bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung, 14 cán bộ khác của Công an phường Thảo Điền (F2, tiếp xúc với 3 đồng đội) cũng được cách ly tại phường, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sát sức khoẻ.

"Do số lượng công an bị cách ly khá nhiều nên Công an quận 2 đã điều một số cán bộ của quận và phường khác sang hỗ trợ Công an phường Thảo Điền làm nhiệm vụ", nguồn tin này nói.

Trước đó, du khách người Anh còn đến Công an phường Bình An làm việc liên quan đến vụ mất cắp tài sản. Cơ quan y tế quận 2 đang rà soát, xác minh những cảnh sát ở đây đã tiếp xúc ông này để đưa đi cách ly, theo dõi.

Hiện, Việt Nam ghi nhận 85 người nhiễm nCoV, trong đó 16 ca khỏi từ tháng trước, một bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh ngày 19/3; 68 bệnh nhân đang cách ly điều trị. Các ca bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan cộng đồng.

Riêng TP HCM đang điều trị 14 ca; 3.000 trường hợp đang cách ly tập trung và 615 người đang cách ly tại nhà.

Trung Sơn