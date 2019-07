CSGT sẽ công khai kế hoạch hoạt động trên mạng

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nói "việc công khai thông tin trên mạng sẽ giúp người dân dễ dàng biết được CSGT đang làm gì, ở đâu".

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng CSGT (Bộ Công an). Ảnh: Bá Đô

Ngày 3/7, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Cục đang tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch hoạt động, chuyên đề tuần tra... của các đơn vị trực thuộc để công khai trên website của Cục.

"Người dân muốn biết CSGT ngày mai làm gì, ở đâu; xử phạt lỗi nào và tên, cấp bậc cảnh sát xử lý... chỉ cần lên mạng là sẽ có đầy đủ thông tin, qua đó tự mình giải đáp được thắc mắc cảnh sát đi làm nhiệm vụ có đúng kế hoạch hay không", ông Dũng nói.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng sẽ công bố toàn bộ các điểm, tuyến đường, ngã tư có hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội giúp người dân "cân nhắc có cần ghi hình người vi phạm để gửi cho cảnh sát hay không, vì đã có camera cố định".

Cũng theo trung tướng Dũng, Cục CSGT đang nghiên cứu quy định cách thức giám sát của người dân với lực lượng chức năng sao cho "vừa đảm bảo an ninh, an toàn và phù hợp với văn hoá ứng xử".

"Việc người dân giám sát hoạt động của cảnh sát là rất tốt và pháp luật không cấm. Tuy nhiên, không phải anh cứ nói rằng có quyền giám sát là cầm máy quay dí vào mặt cảnh sát rồi thách thức, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nội dung chuyên đề tuần tra", ông Dũng nói.

Trước đó ngày 28/6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để lấy ý kiến đóng góp.

Trong dự thảo, Bộ Công an giữ nguyên quy định cảnh sát khi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ công an nhân dân); trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính... Người dân được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không khi làm nhiệm vụ.