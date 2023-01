Thói quen ăn uống gây hại sức khỏe dịp Tết

Ăn nhiều thực phẩm chiên rán, bánh kẹo, ít rau, uống thỏa thích nước ngọt, rượu bia, bỏ bữa là những thói quen có thể gây hại sức khỏe.

Dịp lễ, Tết là lúc mọi người dành nhiều thời gian tụ họp bạn bè, gia đình cùng những bữa tiệc lớn. Khi đó, những món ăn ngon được ưu tiên và chúng ta có xu hướng tạm dừng chế độ ăn kiêng vốn tuân thủ bấy lâu. Ăn nhiều có thể khiến bạn kết thúc kỳ nghỉ Tết với đường ruột khó chịu, đầy hơi, khó tiêu, cáu kỉnh và mệt mỏi.

Dù muốn vui vẻ với người thân và thoải mái tận hưởng món ăn ngon, bạn vẫn nên tránh những sai lầm trong dưới đây để giúp cân bằng dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe.

Bỏ bữa

Theo tổ chức dinh dưỡng Livestrong, nhiều người cho rằng bỏ bữa sáng hoặc bữa trưa là cách hiệu quả để hạn chế lượng calo nạp vào trong dịp Tết. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này có thể khiến bạn mệt mỏi, hạ đường huyết, đau đầu, thậm chí khiến bạn thèm ăn hơn, dẫn đến ăn tối nhiều hơn.

Thay vào đó, bạn nên ăn khoảng 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày để giúp cân bằng dinh dưỡng, ngăn cảm giác đói, tránh tình trạng ăn quá nhiều một lúc.

Ăn nhiều thực phẩm không lành mạnh

Thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, đồ ăn nhiều dầu mỡ, lượng đường cao... thường xuất hiện trong bữa cơm ngày Tết của hầu hết gia đình. Nhưng chúng chứa đầy chất bảo quản, chất phụ gia, muối và chất béo không lành mạnh. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đau bụng, béo phì, bệnh tim và các bệnh nguy hiểm khác. Thay vào đó, hãy ăn thực phẩm tươi, nguyên chất như rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Mâm cỗ truyền thống Bắc Bộ. Ảnh: Nguyễn Phương Hải

Ăn nhiều một bữa

Trong tiệc tất niên, việc ăn nhiều hơn ngày thường là điều không thể tránh khỏi. Ăn quá nhiều, quá nhanh, kết hợp với uống rượu khiến não không có đủ thời gian để bắt kịp dạ dày. Điều này khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức và dễ dẫn đến các vấn đề. Ngoài ra, não không kịp gửi tín hiệu đã no khiến bạn ăn nhiều hơn, có thể gây tăng cân, béo phì.

Uống nhiều rượu bia

Uống rượu bia là thói quen khó bỏ của nhiều người trong các dịp lễ Tết. Rượu là nguồn cung cấp calo ẩn chính - đặc biệt là đường. Vì vậy, khi uống quá nhiều, bạn đang làm tăng lượng đường trong máu và khiến cơ thể bị quá tải với các chất độc. Bên cạnh đó, việc say rượu có thể khiến bạn thèm ăn đường, carbs và các loại thực phẩm thiếu lành mạnh khác.

Do đó, nếu bạn định uống rượu, hãy uống chừng mực và chọn sản phẩm có lượng đường thấp nhất, như rượu tequila hoặc rượu vodka pha với nước có ga, đá và chanh.

Uống ít nước

Mọi người thường không cảm thấy khát vào mùa đông, đặc biệt là vào những ngày đầu năm mới, do uống quá nhiều rượu bia, cà phê, soda... khiến họ cảm thấy no và không muốn uống nước.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cơ thể cần ít nhất hai lít nước mỗi ngày để giữ đủ nước, kể cả trong mùa đông. Uống không đủ nước có thể khiến con người mệt mỏi, chóng mặt và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ăn ít rau

Cơ thể cần các chất dinh dưỡng cũng như chất xơ trong rau để tối ưu hóa năng lượng và cảm thấy tốt nhất. Nếu có thể, hãy ăn rau trước để đảm bảo bạn nhận đủ lượng trong mỗi bữa ăn. Thêm vào đó, chúng giúp bạn cảm thấy ít đói hơn, mang lại tín hiệu no nhanh trước khi bạn hối hận vì đã ăn quá nhiều.

Doãn Hùng (Theo Eat This, Not That)