Thoát tàn phế nhờ lọ thuốc trong hành lý bác sĩ ra Côn Đảo

TP HCMThanh niên 34 tuổi đột ngột liệt nửa người ở Côn Đảo, được cứu sống nhờ lọ thuốc tiêu sợi huyết mà bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân 115 mang theo trong hành lý ra đảo công tác.

Người đàn ông đau đầu âm ỉ vùng thái dương phải khoảng hai ngày, sáng nay đột ngột ngã quỵ, yếu tay chân bên trái, méo miệng, được đưa vào Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Nghi ngờ đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất, BS.CKI Huỳnh Minh Triết, Khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, đang luân phiên hỗ trợ chuyên môn tại Côn Đảo, chỉ định chụp CT sọ não.

Trong lúc chờ chụp CT, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn, liệt mặt bên trái rõ, nói đớ, sức cơ tay trái yếu, cho thấy tình trạng đột quỵ nặng lên nhanh chóng. Kết quả CT sọ não ngay sau đó được gửi khẩn về Bệnh viện Nhân dân 115 qua hệ thống hội chẩn từ xa. Các chuyên gia của Khoa Bệnh lý Mạch máu não, gồm PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng (trưởng khoa) và ThS.BS Phạm Nguyên Bình (phó khoa), xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp bán cầu phải, không xuất huyết nội sọ, đủ điều kiện truyền thuốc tiêu sợi huyết trong "giờ vàng".

Bác sĩ Triết phối hợp bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc (Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bình Dân) tiến hành điều trị tiêu sợi huyết. Đây loại thuốc đặc hiệu giúp làm tan cục máu đông, được bác sĩ Triết mang theo trong hành lý từ đất liền ra đảo, theo kế hoạch hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân 115.

Ngay trong lúc truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện rõ rệt các triệu chứng, tỉnh táo, giao tiếp tốt, sức cơ tay trái tăng lên. Kết thúc truyền thuốc, người bệnh gần như phục hồi hoàn toàn, chỉ còn yếu nhẹ cơ mặt trái, bác sĩ cho hay.

Bác sĩ Triết đánh giá sự phục hồi ngoạn mục sức cơ của bệnh nhân ngay sau truyền thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá việc cấp cứu thành công ca đột quỵ đầu tiên ngay tại Côn Đảo đã khẳng định hiệu quả vượt trội của hệ thống hội chẩn trực tuyến từ xa và chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra đảo do thành phố triển khai.

Côn Đảo, trước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là đơn vị hành chính của TP HCM, được đặc biệt chú trọng đầu tư y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Từ đầu tháng 9, Sở Y tế TP HCM đã tổ chức luân phiên các bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn của thành phố ra công tác một tháng tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Lê Phương