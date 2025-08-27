Y tế TP HCM mang 7 bác sĩ giỏi đến Côn Đảo

7 bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn TP HCM sẽ luân phiên công tác một tháng tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo từ ngày 3/9, mang dịch vụ y tế chất lượng đến vùng đảo xa.

Ngày 26/8, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết chương trình được triển khai với quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất", khẳng định tinh thần phục vụ của ngành y tế thành phố sau hợp nhất. Ông nhấn mạnh y tế TP HCM không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến những vùng xa như Côn Đảo, giúp người dân và du khách tiếp cận dịch vụ y tế chuyên nghiệp, chất lượng, theo định hướng phát triển toàn diện và công bằng.

Đợt luân phiên đầu tiên quy tụ các bác sĩ giàu kinh nghiệm, tay nghề cao từ những bệnh viện lớn của thành phố, gồm TS.BS Huỳnh Giang Châu (Sản, Bệnh viện Hùng Vương), BS.CK2 Lý Bảo Duy (Ngoại tổng quát, Bệnh viện Bình Dân), Ths.BS Trần Thị Mai Liên (Bệnh viện Nhi đồng 1), BS.CK1 Văn Phước Toàn (Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bình Dân), Ths.BS Hoàng Quốc Anh (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình), Ths.BS Phan Duy Tùng (Nội tổng quát, Bệnh viện Nhân dân Gia Định) và bác sĩ Nguyễn Hoàng (Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương).

Trước đó, ngày 16/7, lãnh đạo TP HCM cùng đại diện các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành đã có chuyến khảo sát thực tế tại Côn Đảo để chuẩn bị cho chương trình. Hiện, danh sách đăng ký luân phiên đã đủ để triển khai liên tục đến hết năm 2026.

Bên cạnh các đợt luân phiên dài hạn, ngành y tế cũng sẽ triển khai nhiều chuyến khám, chữa bệnh ngắn hạn ở các chuyên khoa khác như Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng... Đợt đầu tiên diễn ra trong tháng 9, do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM đảm trách, sẽ tập trung chăm sóc răng miệng cho học sinh.

Song song đó, nhiều hạng mục hỗ trợ y tế khác cũng được thiết lập tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo như ngân hàng máu di động do Bệnh viện Hùng Vương triển khai, hệ thống chạy thận nhân tạo do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phụ trách, hay quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn do Bệnh viện Bình Dân đảm trách. Các hạng mục này sẽ được phối hợp triển khai dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp của lãnh đạo các bệnh viện.

Theo ông Thượng, một nhiệm vụ quan trọng khác mà Sở Y tế giao cho các bác sĩ luân phiên là tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, đồng thời tăng cường kết nối, hội chẩn từ xa với các chuyên gia tuyến cuối khi gặp những ca bệnh phức tạp.

