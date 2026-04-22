Chelsea sa thải HLV Rosenior chỉ sau ba tháng

Chelsea chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi bổ nhiệm, khi đội bóng đối mặt nguy cơ không được dự Champions League.

Thông báo chính thức được Chelsea đưa ra tối 22/4, xác nhận hai bên "đã đạt thỏa thuận chia tay", đồng thời cảm ơn HLV 41 tuổi vì những nỗ lực trong thời gian ngắn ngủi tại Stamford Bridge. Ban lãnh đạo cho biết đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng thừa nhận kết quả và màn trình diễn gần đây không đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết khi đội bóng vẫn còn nhiều mục tiêu.

Rosenior được bổ nhiệm vào tháng 1/2026 thay Enzo Maresca, ký hợp đồng dài hạn tới năm 2032. Tuy nhiên, ông rời ghế chỉ sau chưa đầy bốn tháng, trở thành một trong những HLV có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử hiện đại của Chelsea.

Hoàng An