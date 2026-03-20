Chelsea đã tìm ra 'nội gián' trong phòng thay đồ

AnhHLV Liam Rosenior tuyên bố Chelsea đã xác định và xử lý người tuồn thông tin về đội hình xuất phát ra ngoài trước cả hai lượt trận thua PSG ở vòng 1/8 Champions League.

Trước trận lượt đi trên sân Parc des Princes, toàn bộ 11 cái tên xuất phát của Rosenior đã bị truyền thông Pháp đăng tải từ sớm. Tương tự, trong quá trình chuẩn bị cho trận lượt về tại Stamford Bridge, thông tin Wesley Fofana bị gạt tên để nhường chỗ cho cặp trung vệ Trevoh Chalobah và Jorrel Hato cũng bị rò rỉ trước thời điểm công bố đội hình.

Sau một cuộc điều tra nội bộ gắt gao, đội bóng thành London đã tìm ra thủ phạm. Theo tìm hiểu của truyền thông Anh, vụ rò rỉ này không xuất phát trực tiếp từ các cầu thủ trong đội.

"Chúng tôi biết đó là ai", Rosenior chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Everton ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này. "Hành động này không xuất phát từ ác ý nhắm vào tôi hay đội bóng. Chúng tôi đã nắm rõ nguồn cơn và đã xử lý ổn thỏa tình hình".

Dù vậy, Rosenior lẫn Chelsea đều từ chối tiết lộ danh tính.

HLV Rosenior trong trận Chelsea gặp Newcastle ở Ngoại hạng Anh, trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 14/3/2026. Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nội bộ Chelsea có nhiều biến động. Sau thất bại với tổng tỷ số 2-8 trước PSG, Enzo Fernandez – người đeo băng thủ quân trong trận lượt về – đã có những phát biểu dấy lên những hoài nghi về tương lai. Tiền vệ người Argentina dường như không chắc chắn liệu anh có còn gắn bó với sân Stamford Bridge vào mùa tới hay không.

"Tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn và khá dài với Enzo sáng nay trước buổi tập", HLV Rosenior trấn an về trường hợp của tiền vệ 25 tuổi. "Không chỉ về những phát biểu của cậu ấy, mà còn về cảm xúc hiện tại và cách toàn đội có thể cải thiện. Enzo là một trong những thủ lĩnh của đội. Enzo đã khẳng định rất rõ ràng với tôi rằng cậu ấy đang hạnh phúc tại Chelsea, khao khát chiến thắng và cống hiến để đội bóng thành công. Cậu ấy cũng giải thích rằng do rào cản ngôn ngữ và cảm xúc lúc đó nên ý tứ đã bị hiểu lầm".

Ngoài ra, Rosenior cũng cập nhật tình hình lực lượng trước chuyến làm khách tới sân Everton vào Chủ nhật ngày 22/3. Hậu vệ Trevoh Chalobah dự kiến sẽ phải ngồi ngoài khoảng 6 tuần do chấn thương cổ chân gặp phải trong trận đấu giữa tuần. Dù những hình ảnh ban đầu cho thấy cổ chân của Chalobah bị biến dạng, nhưng các bác sĩ cho biết mức độ không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Trong khi, thủ thành Filip Jorgensen cũng sẽ vắng mặt vài tuần sau ca tiểu phẫu ở vùng bẹn. Đội trưởng Reece James tiếp tục không thể góp mặt trong trận gặp Everton do vấn đề gân khoeo. Dù vậy, Rosenior khẳng định: "Chấn thương của Reece không nghiêm trọng, nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm".

Hà Phương tổng hợp