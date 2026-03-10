Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tên lửa Iran xâm nhập không phận

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tên lửa đạn đạo phóng từ Iran đã bay vào không phận nước này, trước khi bị lưới phòng không NATO bắn hạ.

"NATO một lần nữa đánh chặn tên lửa hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ tất cả thành viên liên minh trước mọi mối đe dọa", người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết hôm 9/3.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày xác nhận một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran đã bị NATO bắn hạ, khiến mảnh vỡ rơi xuống cánh đồng trống ở tỉnh Gaziantep. Khu vực này nằm giữa sân bay quân sự Incirlik, một trong những căn cứ không quân chiến lược của Mỹ ở nước ngoài với hàng nghìn binh sĩ đồn trú, và đài radar cảnh giới của NATO ở tỉnh Malatya.

"Quả đạn bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bị vô hiệu hóa bởi khí tài phòng không NATO ở phía đông Địa Trung Hải. Chúng tôi sẽ dứt khoát thực hiện tất cả biện pháp cần thiết nhằm đối phó mối đe dọa nhắm vào lãnh thổ và không phận của mình", cơ quan này cho hay, thêm rằng không có thương vong trong sự việc.

Mảnh tên lửa rơi xuống Thổ Nhĩ Kỳ trong ảnh công bố hôm 9/3. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ hai NATO bắn hạ tên lửa đạn đạo phóng từ Iran kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2. Tuy nhiên, đây là lần đầu Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tên lửa bay vào vùng trời nước này, thay vì bị đánh chặn từ ngoài không phận như lần trước.

Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 9/3 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những cảnh báo cần thiết cho Iran sau vụ phóng tên lửa. "Họ tiếp tục có những bước đi sai lầm và khiêu khích", ông nói sau cuộc họp nội các ở Ankara.

Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bổ sung sau khi triển khai 6 tiêm kích F-16 đến phía bắc đảo Cyprus, đồng thời khẳng định mục tiêu chính của Ankara là "tránh khỏi ngọn lửa xung đột".

Truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị tiến hành cuộc điều tra chung. Iran trước đó nhiều lần tuyên bố không gây chiến với các nước trong khu vực và không nhắm mục tiêu trực tiếp vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)