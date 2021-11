Thổ dân lên án người bài vaccine nhảy điệu haka

New ZealandBộ lạc Ngati Toa yêu cầu những người bài vaccine Covid-19 dừng sử dụng điệu nhảy chiến trận haka của họ tại các cuộc biểu tình.

"Bộ lạc Ngati Toa lên án hành vi sử dụng điệu nhảy haka mang tên Ka Mate để thúc đẩy và quảng bá thông điệp bài vaccine Covid-19", đại diện bộ lạc hôm nay ra thông cáo cho biết. "Chúng tôi kiên quyết yêu cầu những người biểu tình ngay lập tức ngừng sử dụng kho tàng văn hóa của chúng tôi".

Ngati Toa là một bộ lạc người Maori, được New Zealand công nhận là nhóm bảo tồn Ka Mate, điệu nhảy chiến trận haka nổi tiếng nhất. Những người biểu tình bài xích vaccine Covid-19 và các biện pháp hạn chế ngăn nCoV ở New Zealand gần đây thường sử dụng điệu Ka Mate trong các cuộc tuần hành.

Điệu nhảy haka với động tác giậm chân và đảo mắt tồn tại lâu dài trong văn hóa New Zealand, thường được sử dụng trong các sự kiện cộng đồng quan trọng như đám cưới hoặc đám ma. Điệu Ka Mate của bộ lạc Ngati Toa được thủ lĩnh Te Rauparaha sáng tác năm 1820 để kỷ niệm sự kiện ông trốn thoát khỏi bộ lạc đối thủ.

Người biểu tình nhảy điệu haka trong một cuộc tuần hành phản đối hạn chế ngăn nCoV và tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc tại Christchurch, New Zealand ngày 13/11. Ảnh: AFP.

Quốc hội New Zealand năm 2014 thông qua luật công nhận Ngati Toa là nhóm bảo tồn Ka Mate, song luật không quy định hình phạt với hành vi sử dụng điệu nhảy sai mục đích. Bộ lạc Ngati Toa từng phản đối hành vi thương mại hóa điệu Ka Mate, cũng như các phiên bản châm biếm hoặc thiếu tôn trọng điệu nhảy này.

Helmut Modlik, tộc trưởng Ngati Toa, chỉ trích những người bài vaccine "đặt mong muốn cá nhân lên trên những điều tốt đẹp hơn". "Nhiều tổ tiên của chúng tôi đã chết trong những đại dịch trước đây. Bộ lạc của chúng tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ", Helmut Modlik nói.

"Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ vaccine Covid-19 là biện pháp bảo vệ tốt nhất sẵn có cho bản thân. Chúng tôi cam kết ủng hộ các gia đình trong bộ lạc tiêm vaccine càng sớm càng tốt", ông cho biết thêm.

New Zealand, quốc gia ghi nhận hơn 8.800 ca nhiễm và 34 ca tử vong do Covid-19, đã ban hành loạt biện pháp chống dịch cứng rắn theo chiến lược "không Covid". Nhiều cuộc biểu tình với hàng nghìn người tham gia gần đây nổ ra tại các thành phố lớn khi New Zealand thực hiện chính sách "không tiêm, khỏi đi làm".

Những người trình diễn điệu nhảy haka tại các cuộc biểu tình phần lớn là thổ dân Maori. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết thanh niên New Zealand, trong đó có thành viên trẻ tuổi của các bộ lạc, đối mặt với hàng loạt thông tin sai lệch liên quan đến Covid-19.

"Chúng tôi đang chật vật tiếp cận với một nhóm thanh niên Maori", Thủ tướng Ardern nói. "Tôi phải thừa nhận rằng thông tin sai lệch rất khủng khiếp. Họ sẽ khiến mọi người gặp rủi ro nếu cố tình phát tán thông tin sai lệch".

Nguyễn Tiến (Theo AFP)