Dựng lều chờ mua KFC khi nới phong tỏa

New ZealandNgười dân Auckland hào hứng khi chính quyền nới phong tỏa Covid-19, thậm chí một số người còn cắm trại qua đêm chờ mua gà rán KFC.

Video lan truyền trên TikTok hôm 21/9 cho thấy chiếc lều nhỏ được dựng bên ngoài tiệm gà rán KFC ở Papakura, Auckland, phía bắc New Zealand. Người phụ nữ quay video cho biết một số người đang dựng lều chờ qua đêm để mua được những suất KFC đầu tiên khi cửa hàng mở cửa trở lại vào hôm sau.

Các cửa hàng đồ ăn bán mang về cùng toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác ở Auckland phải dừng hoạt động kể từ khi thành phố này áp lệnh hạn chế chống Covid-19 theo cảnh báo cấp độ 4 vào tháng trước.

Dựng lều chờ mua KFC khi nới giãn cách Người dân dựng lều chờ mua KFC ở Auckland, New Zealand, hôm 21/9. Video: Tiktok/shhhharn.

Tuy nhiên, giới chức Auckland tuyên bố sẽ áp cảnh báo cấp độ 3 và nới lỏng quy định hạn chế từ 23h59 ngày 21/9. Điều này cho phép các cửa hàng đồ ăn có thể nối lại hoạt động với hình thức bán mang về và giao hàng.

Khi New Zealand lần đầu đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế chống Covid-19 cấp độ 4 xuống cấp độ 3 vào năm ngoái, loạt nhà hàng đồ ăn nhanh đã chứng kiến lượng khách đông đảo xếp hàng chờ sẵn để mua được các suất ăn đầu tiên.

Hôm 20/9, hai nhóm người không thể chờ tới khi nới giãn cách đêm 21/9 đã bị bắt với một chiếc xe chứa đầy đồ ăn KFC, đang cố di chuyển từ Waikato vào Auckland.

New Zealand từng được ca ngợi là một trong những nước chống dịch tốt nhất và tránh được các đợt bùng phát nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác nhờ áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Trước khi phát hiện ca nhiễm chủng Delta hồi tháng 8, cuộc sống của người dân tại New Zealand gần như đã trở lại bình thường. Nước này hiện ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm và 27 ca tử vong do nCoV.

Ngọc Ánh (Theo Newshub)