Thịt đông lạnh có thể bảo quản bao lâu?

Thông thường, thịt sống nguyên tảng nếu giữ ở nhiệt độ dưới -18 độ ổn định thì có thể lưu trữ 6-12 tháng; đối với dạng thịt xay, hoặc đã tẩm ướp, nấu chín có thể lưu trữ từ 1-3 tháng.

Để đảm bảo không sinh độc tố, cần giữ nhiệt độ ổn định, không tái cấp đông lại nhiều lần, sơ chế sạch sẽ, khô ráo, chia vào từng hộp, túi đựng thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh; phân chia giữa thịt sống, chín trong các ngăn lưu trữ riêng.

Dù việc đông lạnh thịt đã trở thành cách bảo quản thực phẩm phổ biến nhằm tránh sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, làm hư thực phẩm. Tuy nhiên, chất lượng và hương vị của thịt có thể không còn đảm bảo.

Ngoài ra, nếu thịt được đông lạnh lớn hơn -18 độ C sẽ dễ bị biến đổi chất và gây hại không nhỏ cho sức khỏe khi ăn vào cơ thể.

Đồng thời, thói quen tích trữ thịt đông lạnh lâu ngày dễ gây hại cho sức khoẻ. Khi sử dụng sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa do chất đạm và chất béo của thịt sẽ bị oxy hóa dần và biến chất. Dùng loại thịt này còn gây hại hệ tiêu hóa nếu thịt đã bị hỏng do trữ quá lâu gây ra các triệu chứng khó tiêu, buồn nôn, đau dạ dày sau khi ăn thịt. Ăn thịt đông lạnh còn tăng nguy cơ ung thư do một số lượng lớn vi khuẩn, virus được sinh ra trong quá trình đông lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể.