Thịnh Suy tự lên giáo án, chạm mốc sub2 bán marathon

Ca sĩ Thịnh Suy lần đầu hoàn thành 21km dưới 2 giờ tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang, sau nhiều tháng tập luyện theo giáo án tự xây dựng.

Đỗ Quốc Thịnh (Thịnh Suy), nổi tiếng với các bản hit Một Đêm Say, Chuyện Rằng..., là ca sĩ - nhạc sĩ Gen Z có lượng fan đông đảo với khoảng 730.000 lượt nghe mỗi tháng trên Spotify. Anh bắt đầu chạy bộ từ 6 năm trước, ban đầu xem đây như môn bổ trợ để đá bóng. Tuy nhiên, sau khi dính chấn thương hơn một năm trước, Thịnh Suy mới bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của thể thao nghiêm túc hơn.

Ca sĩ Thịnh Suy trên đường chạy 21km VnExpress Marathon Libera Nha Trang. Ảnh: VnExpress Marathon

"Tôi bị chấn thương nghiêm trọng ở chân, phải chống nạng để đi lại. Khi ấy, tôi mới hiểu sức khỏe quan trọng thế nào và việc có thể vận động một cách có chủ đích là điều quý giá. Vì thế, tôi quyết định tập chạy nghiêm túc hơn, vừa để học cách lắng nghe cơ thể, vừa cảm nhận sự thay đổi của bản thân mỗi ngày", Thịnh kể lại.

Nam ca sĩ sinh năm 1999 nhắm mục tiêu sub2 bán marathon tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang vào 4 tháng trước và lên kế hoạch tham gia cùng một người bạn. "Chúng tôi muốn cùng nhau trải nghiệm một giải chạy lớn, và Nha Trang, với cung đường ven biển tuyệt đẹp là lựa chọn không thể bỏ qua", anh chia sẻ.

Để biến mục tiêu thành hiện thực, Thịnh Suy tự xây dựng giáo án chi tiết, kéo dài hơn ba tháng. Mỗi tuần, anh duy trì khối lượng chạy từ 30 đến 60 km, xen kẽ các buổi tempo, interval và long run. Anh vừa theo dõi nhịp tim, vừa phải đề phòng chấn thương tái phát. "Đây là lần đầu tôi tập chạy có bài bản cho một mục tiêu rõ ràng, không bỏ buổi nào, kể cả khi bận lịch diễn", Thịnh nói.

Thịnh Suy chạy sub2 bán marathon

Bỏ công sức và thời gian, Thịnh thu về trái ngọt khi hoàn thành bán marathon ở Nha Trang với thông số 1 tiếng 57 phút - thành tích đáng nể với runner phong trào. Sau khi đăng bài trên mạng xã hội, Thịnh Suy khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi họ đã quen với hình ảnh âu sầu và nhiều trăn trở của anh trên sân khấu.

Theo Thịnh Suy, việc tập luyện có kế hoạch không chỉ cải thiện thể lực mà còn giúp anh duy trì tinh thần minh mẫn. Những buổi chạy dài một mình trên đường vắng trở thành khoảng lặng quý giá để anh sắp xếp ý tưởng. Khi ấy, giai điệu và ca từ đến tự nhiên hơn.

"Tinh thần kỷ luật từ chạy bộ cũng rèn cho tôi sự tập trung khi sáng tác. Nhờ vậy, tôi cảm thấy sức sáng tạo của mình được nuôi dưỡng bền vững hơn", anh chia sẻ. Nghệ sĩ 26 tuổi cho biết chưa có kế hoạch về giải đấu tiếp theo.

Trọng Trung