Thiếu phôi mực in bằng lái ôtô, sao không tích hợp trước lên VNeID?

Nếu họ đã thi đậu, nên mau chóng đồng bộ dữ liệu để hiển thị bằng lái lên VNeID, khi nào có phôi thì in trả sau.

Nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe tại nhiều địa phương đang tăng mạnh, dẫn đến tình trạng thiếu phôi in giấy phép ở không ít nơi.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, số lượng hồ sơ cấp đổi đã tăng hơn 50% so với năm trước, nhưng nguồn vật tư in lại không đáp ứng kịp. Kết quả là hàng chục nghìn người dân, đặc biệt là các tài xế, rơi vào cảnh khó khăn vì không được cấp bằng lái đúng hạn.

Giữa tháng 8, tại Long An, hơn 10.000 giấy phép lái xe vẫn đang "nợ" người dân do thiếu phụ kiện in. Dù đã mượn tạm nguồn vật tư từ các tỉnh khác, vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Quy định đấu thầu hiện nay khiến đơn vị trúng thầu giao hàng nhỏ giọt, làm chậm trễ tiến độ in bằng ở nhiều nơi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc, mà còn gây áp lực lớn đối với cuộc sống của hàng chục nghìn người đã hoàn thành kỳ thi sát hạch.

Nhiều người bức xúc vì cần giấy phép lái xe để đi làm kiếm cơm, nhưng thi xong đạt rồi mà vẫn không có bằng. Người dân chịu khổ vì cảnh thiếu phôi, thiếu mực in, còn các cơ quan lại không có phương án xử lý nhanh chóng. Có những người vay tiền để học lái xe, chờ có bằng đi làm trả nợ, nay phải chịu cảnh chờ đợi trong vô vọng.

Trước tình trạng này, một số ý kiến cho rằng các cơ quan chuyên môn nên tạm thời cấp giấy xác nhận cho người đã thi đạt, với thời hạn sử dụng 30 ngày. Đây sẽ là giải pháp nhân văn, giúp người dân xin việc hoặc duy trì công việc trong thời gian chờ đợi giấy phép chính thức. Ngoài ra, một câu hỏi được đặt ra: Tại sao không mau chóng đồng bộ dữ liệu để tích hợp thông tin giấy phép lái xe lên VNeID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia)?

Việc cập nhật thông tin giấy phép lái xe trực tiếp lên căn cước công dân hoặc VNeID không chỉ giúp giải quyết vấn đề thiếu phôi hiện tại, mà còn mở ra hướng đi mới trong quản lý thông tin.

Người dân có thể sử dụng VNeID như một công cụ xác nhận năng lực lái xe, giảm thiểu sự phụ thuộc vào thẻ PET truyền thống, đồng thời góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong quản lý giao thông.

Hàng chục nghìn người đang chờ đợi quyền lợi cơ bản của mình - một giấy phép lái xe để lao động và nuôi sống gia đình.

Nguyễn Sơn