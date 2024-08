Long An nợ hơn 10.000 giấy phép lái xe vì thiếu phụ kiện

Đơn vị trúng thầu giao nhỏ giọt phụ kiện in, Long An phải mượn tạm từ các tỉnh nhưng còn nợ người dân hơn 10.000 giấy phép lái xe.

Ngày 15/8, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, cho biết quy định hiện nay Cục Đường bộ là đơn vị thiết kế bảo mật, in, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng giấy phép lái xe trên phạm vi cả nước.

Từ đầu năm, Sở Giao thông Vận tải ký hợp đồng với Cục Đường bộ để được cung cấp phôi giấy phép và màng dán bảo vệ. Các phụ kiện in còn lại gồm mực, phim trung gian, thẻ làm sạch máy in sẽ đấu thầu công khai.

Đến đầu tháng 7, Sở này ký kết với Công ty TNHH MTV máy tính Kết Nối, trụ sở tại Tiền Giang gói thầu 64 cuộn mực, 96 cuộn phim trung gian và 48 thẻ làm sạch, đủ để in được 48.000 giấy phép. Theo hợp đồng, sau 41 ngày đối tác sẽ giao hàng.

Tuy nhiên, đến nay sở chỉ mới nhận từ đơn vị trúng thầu một cuộn mực và một cuộn phim trung gian. Sở Giao thông Vận tải đã mời đại diện công ty làm việc, nhưng cả hai lần đều không đến. Nếu đơn vị trúng thầu tiếp tục không hợp tác, ngành chức năng sẽ tiến hành thu hồi tạm ứng và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

"Sở phải mượn thêm 26 cuộn mực và 37 cuộn phim trung gian từ các tỉnh khác, nhưng vẫn không đủ dùng", ông Tuấn nói và cho biết theo quy định thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, 5 ngày từ lúc nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định. Do thiếu phụ kiện, hơn 3 tháng nay sở này vẫn còn nợ người dân hơn 10.000 giấy phép lái xe.

Hiện Sở Giao thông Vận tải xin UBND tỉnh tạm thời mua trực tiếp phụ kiện in giấy phép từ Bộ Công an để giải quyết nhu cầu trước mắt. Trường hợp đơn vị trúng thầu giao hàng kịp, sở sẽ cân đối sử dụng tiếp phụ kiện in trong năm cũng như trả số lượng phụ kiện đã mượn các tỉnh, chuyển sang sử dụng cho năm sau.

Nam An