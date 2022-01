Thiếu nhân viên y tế vì Omicron, Anh điều quân đội

Anh triển khai binh sĩ hỗ trợ các bệnh viện ở London, khi ca nhiễm Omicron gia tăng khiến nhiều nhân viên y tế nghỉ làm vì ốm.

Theo thông báo hôm nay của Bộ Quốc phòng Anh, 200 quân nhân tham gia nhiệm vụ tại London bao gồm 40 bác sĩ quân y giúp chăm sóc bệnh nhân, cùng 160 người khác không được đào tạo về y tế phụ trách công tác đăng ký thủ tục, đảm bảo các kho được duy trì, đồng thời "tiến hành những kiểm tra cơ bản".

Một số người đã bắt đầu công việc và dự kiến hỗ trợ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) đến cuối tháng này. Các lãnh đạo công đoàn y tế, mặc dù hoan nghênh hỗ trợ của quân đội, cho biết động thái này đồng nghĩa với chính phủ Anh không còn có thể "gạt bỏ" những lo ngại về khả năng cung cấp dịch vụ y tế an toàn.

Binh sĩ Anh xử lý các mẫu xét nghiệm nCoV bên trong sân vận động Anfield ở Liverpool, Anh, hồi tháng 11/2020. Ảnh: AFP.

London đang ghi nhận hàng nghìn nhân viên NHS nghỉ làm mỗi tuần trong bối cảnh biến chủng Omicron gây ra đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng, khiến các bệnh viện phải chật vật ứng phó tình trạng thiếu nhân viên ở mức chưa từng có.

"Thực tế rằng chúng ta cần huy động các bác sĩ quân y và binh sĩ nhấn mạnh những thách thức chồng chất mà đội ngũ nhân viên NHS đang đối mặt", Chris Hopson, giám đốc điều hành NHS Providers, cơ quan đại diện hệ thống bệnh viện và các bộ phận khác thuộc NHS, cho biết.

Hopson nói thêm rằng các bệnh viện ở những nơi khác ngoài London cũng có thể tìm kiếm hỗ trợ từ quân đội. Theo ông, những bệnh viện ngoài thủ đô sẽ không thể đương đầu với làn sóng nhập viện mới như ở London, bởi họ còn bị thiếu nhân sự trầm trọng hơn, dân số già hơn và dịch vụ xã hội trong một số trường hợp kém hơn.

Anh hôm 6/1 báo cáo thêm 179.756 ca nhiễm nCoV, với số người nhiễm biến chủng Omicron tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Dữ liệu mới này nâng tổng số ca nhiễm tại Anh trong 7 ngày qua lên 1.272.131, tăng 29% so với tuần trước đó, nhưng con số thực tế được ước tính cao hơn đáng kể. Tổng cộng 17.988 bệnh nhân Covid-19 tại Anh đang phải điều trị trong bệnh viện.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu công bố hôm 31/12/2021 của Cơ quan An ninh Y tế Anh cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn ba lần so với Delta, sau khi phân tích hơn một triệu ca nCoV. Giới chức Anh cũng tin rằng Omicron nhẹ hơn Delta, dù còn nhiều thông tin chưa chắc chắn về biến chủng lần đầu xuất hiện ở châu Phi này.

Ánh Ngọc (Theo Guardian)