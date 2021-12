Anh dựng khu điều trị dã chiến ứng phó Omicron

Các bệnh viện tại Anh sẽ dựng khu điều trị dã chiến để đối phó làn sóng nhập viện do ca nhiễm tăng vọt liên quan đến biến chủng Omicron.

Giới chức Anh hôm qua cho biết Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) "đang trong trạng thái trực chiến" khi số ca nhiễm mới liên tục lập kỷ lục trong tuần này, với hơn 183.000 trường hợp được ghi nhận ngày 29/12, gấp đôi mức cao nhất trong những đợt dịch trước. Tác động từ kỳ nghỉ lễ với nhiều cuộc tụ tập chỉ có thể được đánh giá sau nhiều nhiều ngày nữa.

"Chúng tôi chưa biết bao nhiêu người nhiễm virus sẽ cần nhập viện điều trị, nhưng với số ca nhiễm hiện nay, không thể chờ đợi xác định điều đó trước khi hành động", giáo sư Stephen Powis, giám đốc y khoa phụ trách khu vực Anh của NHS, cho hay.

Khu điều trị dã chiến được xây dựng ở một bệnh viện tại London, Anh, hôm 30/12. Ảnh: AFP.

NHS hôm qua cũng thông báo về kế hoạch dựng hàng loạt khu điều trị dã chiến tại Anh để đối phó đợt bùng phát do biến chủng Omicron. 8 khu đầu tiên, mỗi khu tiếp nhận được 100 bệnh nhân, sẽ được dựng trong khuôn viên các bệnh viện để điều trị những người chưa đủ điều kiện xuất viện nhưng không cần giám sát chặt chẽ.

Điều này cho thấy thay đổi về chiến lược dựng bệnh viện dã chiến so với đợt dịch Covid-19 đầu tiên, khi các bệnh viện dã chiến nằm trong các trung tâm hội nghị và cơ sở hạ tầng rộng lớn, có khả năng tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân cần thở máy. Những bệnh viện này đã đóng cửa hồi đầu năm nay do số bệnh nhận suy giảm.

"Tôi hy vọng chúng ta không phải sử dụng mô hình bệnh viện dã chiến nguyên gốc và cũng không cần đến những bệnh viện dã chiến kiểu mới", giáo sư Powis nói. Quá trình xây dựng cơ sở điều trị dã chiến có thể bắt đầu ngay tuần sau, các bệnh viện đã được yêu cầu lựa chọn khu vực tiếp nhận bệnh nhân với mục tiêu có thêm 4.000 giường bệnh trên khắp đất nước.

Số ca nhiễm tăng mạnh khiến giới chức Anh khuyến cáo các cơ sở y tế đẩy nhanh quá trình xuất viện cho người đủ điều kiện. Nhiều bệnh viện cũng sử dụng khách sạn và nhà dưỡng lão để tiếp nhận bệnh nhân.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 29/12 cảnh báo những người chưa tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ nhập viện cao gấp 8 lần nếu nhiễm nCoV. Ông cũng kêu gọi mọi người nhanh chóng tiêm mũi tăng cường, thêm rằng phần lớn các bệnh nhân nhiễm nCoV nằm phòng chăm sóc tích cực ở Anh là những người chưa tiêm mũi này.

Bắc Ireland, Scotland và Wales đã áp các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội và đóng cửa hộp đêm để ngăn Covid-19 trước thềm năm mới, nhưng chính quyền Anh không làm vậy. "Chính phủ không siết chặt các biện pháp hạn chế vì chúng tôi có dữ liệu cho thấy Omicron có mức độ ảnh hưởng tương đối nhẹ", Thủ tướng Anh nói.

WHO hôm 20/12 cảnh báo có những bằng chứng chắc chắn cho thấy Omicron đang lan nhanh hơn đáng kể so với Delta. Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO, khẳng định sẽ "không khôn ngoan" khi cho rằng Omicron là biến thể chỉ gây triệu chứng nhẹ.

Anh hiện ghi nhận hơn 12,7 triệu ca nhiễm và hơn 148.000 ca tử vong do Covid-19.

Vũ Anh (Theo NY Times)