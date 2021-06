'Thiếu gia' miền Tây bị truy tố khung hình phạt cao nhất

Long AnTô Nhựt Khanh, 28 tuổi, gia thế giàu nhất nhì tỉnh Tiền Giang, bị xác định phạm tội mang tính côn đồ, có tổ chức... trong vụ bắn chết trùm giang hồ miền Tây.

Hành vi của Khanh và hai đàn em Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc (cùng 28 tuổi) bị cáo trạng của VKSND tỉnh Long An xác định phạm tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS - khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, 3 bị can còn bị truy tố về tội Tàng trữ, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, 3 người khác bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm; Che giấu tội phạm.

Khanh là "thiếu gia" của gia đình sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh, cho thuê ôtô. Anh ta sưu tầm nhiều số điện thoại, biển số xe cực đẹp. Khanh nhận nhiều tay giang hồ vào công ty gia đình mình làm việc, chủ yếu để phô trương thanh thế.

Bị can Khanh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, Khanh thường xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn với ông Đào Quốc Liêu - trùm giang hồ có tiếng miền Tây, và con trai ông này là Đào Quốc Thịnh. Do đó, từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020, Khanh đặt mua trên mạng 7 khẩu súng tự chế, 33 viên đạn, một quả lựu đạn, nhiều bình xịt hơi cay, súng điện, còng số 8... đem về cất giấu trong nhà và bãi xe của gia đình để phòng thân.

Ngày 24/6/2020, biết đàn em bị băng ông Liêu chém thương tích 52%, Khanh nảy sinh ý định trả thù. Một tuần sau, anh ta đến nhà Thành nhậu, cho biết việc nhóm mình thường bị ông Liêu chèn ép và lo ngại "có ngày tới tui bị chém quá". Thành sau đó nhận lời giúp Khanh trả thù. Khanh đưa cho Thành 2 khẩu súng và chỉ cách bắn. Cả hai nhiều lần chở nhau đi tìm ông Liêu để "xử" nhưng không gặp.

Khoảng giữa tháng 7/2020, Khanh không muốn ra mặt nữa nên thuyết phục Phúc tham gia cùng Thành, nhờ người em họ theo dõi lịch hoạt động của ông Liêu để báo cho hai người này ra tay.

Ngày 25/7/2020, biết ông Liêu ngồi ở quán cả phê trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP Tân An (Long An), Khanh báo cho hai đàn em biết. Phúc chở Thành bằng xe máy gắn biển số giả, mang theo súng, đón lõng trùm giang hồ trước quán.

Khi ông Liêu chở người bạn ra khỏi quán, Thành kêu Phúc bám theo. Đến khu vực phường Tân Khánh, TP Tân An, Phúc cho xe áp sát để Thành dùng súng hoa cải nã đạn vào đại ca giang hồ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong. Đám tang ông này, hàng trăm người đã đưa quan tài diễu hành nhiều tuyến đường ở Tiền Giang.

Gây án xong, Thành và Phúc lên TP HCM trốn rồi đi du lịch. Sợ bị phát hiện, Khanh chỉ đạo đàn em đem toàn bộ số súng đạn, hung khí đi phi tang. "Thiếu gia" miền Tây cũng đưa cho đàn em 30 triệu đồng tiêu xài. Một tuần sau Thành và Phúc ra đầu thú theo hướng dẫn của Khanh và được anh ta hứa sẽ thuê luật sư bảo vệ.

Ngày 6/8/2020, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Long An bắt các bị can còn lại.

Ngoài vụ này, Khanh thừa nhận gần 4 tháng trước cùng đàn em Phạm Huỳnh Phúc Thiện dùng súng giải quyết mâu thuẫn với một đối thủ khiến anh này bị thương tích 25%.

Nhà chức trách xác định, Khanh phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng và không thành khẩn trong quá trình điều tra.

