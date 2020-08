'Thiếu gia' miền Tây cầm đầu băng giang hồ

Tô Nhựt Khanh, nghi can cầm đầu vụ bắn chết ông Liêu (giang hồ "máu mặt") có gia thế giàu nhất nhì Tiền Giang, thu nạp nhiều đàn em vào công ty khuếch trương vai vế.

Ngày 10/8, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết Tô Nhựt Khanh, 27 tuổi, bị chặn bắt khi đang lái ôtô ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Hai nghi phạm trực tiếp gây án là Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc (cùng 27 tuổi) cũng bị bắt sau khi bỏ trốn lên Sài Gòn, rồi ra Vũng Tàu.

Hiện, 3 bị can bị điều tra tội Giết người. Hai người khác là Phạm Huỳnh Phúc Thiện, 18 tuổi; Võ Tuấn Vũ, 20 tuổi, bị cáo buộc hành vi Che giấu tội phạm.

Nạn nhân Đào Quốc Liêu, 46 tuổi, là đàn anh có "số má" ở miền Tây. Ông này bị bắn chết bằng 23 phát đạn súng hoa cải khi đang chạy trên đường. Tô Nhựt Khanh bị cho là chủ mưu sai đàn em thanh toán ông Liêu, xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn. "Mâu thuẫn giữa hai băng nhóm giang hồ liên quan đến nhiều người, có mối quan hệ xã hội phức tạp", cán bộ điều tra cho biết.

Tô Nhựt Khanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Khanh là "thiếu gia" của gia đình sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh, cho thuê ôtô. Anh ta sưu tầm nhiều số điện thoại, biển số xe cực đẹp. "Chiếc tay ga Khanh đi mang biển 999.99. Nhắc đến tên anh ta ai cũng biết", trinh sát kể.

Khanh nhận nhiều tay giang hồ vào công ty gia đình mình làm việc, chủ yếu để phô trương thanh thế. Anh ta và nhóm đàn em có rất nhiều súng (công cụ hỗ trợ) và các hung khí khác. Khi xảy ra mâu thuẫn với người ngoài, những "nhân viên" này sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ cậu chủ. Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc là những đàn em như vậy.

Theo cơ quan điều tra, sau khi không tìm được tiếng nói chung với ông Liêu, Khanh lên kế hoạch thanh toán đối thủ, giao cho Thành và Phúc thực hiện.

Chiều 25/7, ông Liêu chở người bạn bằng xe máy trên quốc lộ 1, hướng từ tỉnh Tiền Giang về TP HCM. Khi họ đi qua khu vực phường Tân Khánh, TP Tân An (tỉnh Long An), Phúc chở Thành từ phía sau vượt lên, rút súng hoa cải nã đạn vào ông Liêu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong.

Đám tang ông này, hàng trăm người đã đưa quan tài diễu hành nhiều tuyến đường ở Tiền Giang.

Số vũ khí cảnh sát thu giữ của nhóm Khanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án, phối hợp Phòng 6 (C02, Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang. Lần theo dấu vết của các nghi can qua nhiều tỉnh thành, cảnh sát lần lượt bắt Khanh và các đàn em; thu giữ: 4 súng tự chế dạng rulo bắn đạn thể thao quốc phòng, 2 súng tự chế bắn đạn hoa cải, súng điện, 4 thanh kiếm, 2 dao xếp, bình xịt hơi cay, còng số 8...

Quốc Thắng