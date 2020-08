Giang hồ miền Tây thanh toán nhau

Tô Nhật Khanh, 27 tuổi, được biết đến là "thiếu gia" ở Tiền Giang, mâu thuẫn với Liêu - giang hồ "máu mặt", nên ra lệnh nhóm đàn em bắn chết ông này.

Ngày 7/8, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, Tô Nhật Khanh và ít nhất 4 đàn em bị bắt để điều tra hành vi Giết người cùng dấu hiệu tội phạm khác. Nạn nhân Đào Quốc Liêu, 46 tuổi, bị bắn bằng 23 phát đạn súng hoa cải.

Khanh còn trẻ, song cũng được xem là đại ca giang hồ khu vực Tiền Giang. Gia đình và cá nhân anh ta sở hữu nhiều cửa hàng kinh doanh, cho thuê ôtô... Có tiền, có thế, Khanh thu nạp và sai khiến được nhiều đàn em.

Bước đầu xác định, Khanh có vai trò chủ mưu trong vụ sát hại ông Liêu, xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn. Cảnh sát thu giữ nhiều súng đạn, hung khí, công cụ hỗ trợ... của nhóm Khanh. "Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi gây án của nhóm này. Các nghi can có mối quan hệ xã hội, băng nhóm phức tạp", nguồn tin nói.

Nghi can Tô Nhật Khanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 25/7, ông Liêu chở Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, cùng ngụ Châu Thành, Tiền Giang) từ Tiền Giang lên Sài Gòn bằng xe máy. Khi họ đi qua khu vực phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên, áp sát. Tên ngồi sau rút súng hoa cải nã đạn vào ông Liêu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong.

Vài ngày sau, hàng trăm người đưa quan tài ông Liêu diễu hành các tuyến đường, trong đó có nhiều dân "anh chị".

Vụ án xảy ra tại địa bàn Long An, nên C02 phối hợp công an tỉnh này và tỉnh Tiền Giang điều tra. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được rà soát. Trong hàng chục nghi can, Nguyễn Văn Thành có nhiều biểu hiện bất thường như: không bị ảnh hưởng dù ngồi sau xe máy ông Liêu lúc nạn nhân bị bắn 23 phát đạn, camera an ninh nhà dân trên đường ghi nhận một số hành động khả nghi...

Cảnh sát khám xét nhà Khanh. Ảnh: Người lao động.

Sau khi tập trung khai thác Thành, chiều 5/8, C02 phối hợp công an hai tỉnh phong tỏa lò giết mổ gia súc tại xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành, Tiền Giang) - cơ sở kinh doanh của gia đình Tô Nhật Khanh. Sau nhiều giờ làm việc, Khanh và một người khác bị cảnh sát bịt mặt, đưa đi.

Nhà chức trách cũng khám xét nhà nhiều đàn em khác của thiếu gia này, thu giữ hàng loạt vũ khí, vật chứng...

Quốc Thắng