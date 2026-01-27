Thiết kế đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) được Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất tại Hội nghị lần thứ 3, hôm 7/1.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư với tổng vốn sơ bộ hơn 104.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành sau 3 năm.

Toàn tuyến dài hơn 14 km, điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), điểm cuối kết nối đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.