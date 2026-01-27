Thiết kế đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) được Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất tại Hội nghị lần thứ 3, hôm 7/1.
Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư với tổng vốn sơ bộ hơn 104.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành sau 3 năm.
Toàn tuyến dài hơn 14 km, điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), điểm cuối kết nối đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.
Trên tuyến chia thành nhiều phân đoạn, trong đó gần 8 km đi trên biển bằng cầu với chiều rộng 22,5 m, đáp ứng 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp) cùng dải phân cách, lan can. Phần cầu phía Cần Giờ dài hơn 5,3 km, phía Vũng Tàu gần 2,7 km.
Tại vị trí giao cắt với luồng đường thủy, cầu được thiết kế khoảng thông thuyền rộng hơn các đoạn khác để thuận lợi cho tàu lưu thông. Phần kết cấu phía trên bố trí mái vòm để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tạo điểm nhấn kiến trúc trên tuyến.
Thiết kế đoạn hầm ngầm vượt biển dài khoảng 3,1 km - gấp hơn hai lần hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (1,49 km). Trong tổng chiều dài này, khoảng 2,1 km là đoạn hầm dìm dưới lòng biển.
Phân đoạn khác của dự án là hầm ngầm được xây dựng ở khu vực thông thuyền trên biển. Hai bên là đảo nhân tạo nhằm thuận lợi cho quá trình thi công và sau này xây dựng các công trình phụ trợ.
Thiết kế đoạn cầu vượt biển trước khi dẫn vào đường hầm.
Ngoài những phân đoạn chính này, dự án còn khoảng 3 km đường dẫn hai đầu. Trong đó, phía Cần Giờ có đường dẫn dài hơn 1,1 km và Vũng Tàu gần 1,9 km.
Ước tính tuyến vượt biển cần khoảng 137,5 ha đất. Riêng diện tích mặt nước, vật liệu đắp sẽ được xác định chi tiết ở giai đoạn sau.
Vị trí đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo đề xuất. Đồ họa: Tâm Thảo
Giang Anh
Ảnh: Vingroup