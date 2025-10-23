'Thiên thần nội y' Victoria's Secret ngày ấy, bây giờ

Hôm 15/10, Adriana Lima gây chú ý khi là một trong những "thiên thần" kỳ cựu trình diễn trong show Victoria's Secret 2025 tại New York. Cô được khán giả khen ngợi vóc dáng và nhan sắc vẫn như xưa. Theo Pagesix, Lima đã dành nhiều tháng để ăn kiêng, tập luyện, chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Video: YouTube Seyo
Adriana Lima lần đầu xuất hiện trong show diễn nội y năm 1999 ở tuổi 18. Tháng 11/2018, người đẹp tuyên bố ngừng hợp tác nhãn hàng, khép lại chuỗi 18 show diễn trong gần 20 năm. Năm ngoái, cô trở lại diễn cho thương hiệu.
Siêu mẫu Brazil 44 tuổi, cao 1,78 m. Cô hiện sống cùng bạn trai - nhà sản xuất phim Andre Lemmers - cùng hai con riêng của anh và một con chung. Ngoài làm mẫu, cô kinh doanh kính mắt và tham gia sản xuất dòng trang phục thể thao. Ảnh: Instagram Lima
Nhiều gương mặt nổi tiếng khác cũng xuất hiện ở show năm nay, trong đó có Alessandra Ambrosio. Người đẹp Brazil lần đầu trình diễn cho Victoria's Secret năm 2001, làm "thiên thần" từ năm 2004 đến 2017, sau đó trở lại show năm ngoái.
Hiện cô tiếp tục làm mẫu, điều hành thương hiệu đồ bơi. Trang Models đánh giá cô là một trong những biểu tượng của làng mốt, nhiều lần vào nhóm người mẫu kiếm tiền giỏi nhất trong 20 năm qua của Forbes. Cô có hai con với bạn trai cũ - doanh nhân Jamie Mazur. Ảnh: Instagram Alessandra Ambrosio
Người đẹp Nam Phi Candice Swanepoel trên sàn diễn năm nay (phải) với đôi cánh màu đồng.
Cô catwalk cho Victoria's Secret từ năm 2010 đến 2018 và trở lại từ năm ngoái. Năm 2013, cô được chọn là gương mặt của năm và diện set nội y Royal Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD. Những năm qua, cô đều đặn đi diễn và chụp hình cho các tạp chí, thương hiệu, kinh doanh. Người mẫu làm mẹ đơn thân của hai con trai với bạn trai cũ - người mẫu Herma. Ảnh: Instagram Candice, AFP
Bắt đầu diễn nội y từ năm 2007, Behati Prinsloo ở trong đội ngũ "thiên thần" năm 2009-2019. Cô trở lại đường băng năm nay với bộ đồ lót màu xanh dương (phải).
Ngoài diễn theo lời mời của Victoria's Secret, người đẹp Namibia không làm mẫu, tập trung chăm sóc tổ ấm với ca sĩ Adam Levine, cùng chồng kinh doanh. Năm 2022, Adam vướng cáo buộc trăng hoa, tán tỉnh qua lại với nhiều phụ nữ. Theo People, Behati buồn nhưng quyết định tha thứ cho chồng để giữ gìn hôn nhân. Ảnh: Pinterest, AFP
Lily Aldridge catwalk với nội y ren màu nâu trong show năm nay (phải). Siêu mẫu cao 1,75m trở thành "thiên thần" của Victoria's Secret từ năm 2010 đến 2018, từng được chọn mặc chiếc áo lót trị giá 2 triệu USD năm 2015.
Người đẹp Mỹ có cuộc sống kín tiếng bên chồng Caleb Followill - trưởng nhóm nhạc Kings of Leon - và hai con. Hiện Lily tiếp tục làm mẫu, điều hành và phát triển thương hiệu thời trang và mỹ phẩm riêng. Ảnh: Instagram Lily Aldridge
Nhiều "thiên thần nội y" kỳ cựu vắng mặt, như Tyra Banks. Cô là một trong số "thiên thần" đầu tiên và trình diễn xuyên suốt chín show năm 1997-2005. Năm 2014, cô trở lại sàn diễn này sau 19 năm, khiến các fan phấn khích.
Sinh năm 1973, cô được đánh giá là một trong những người mẫu da màu đẹp nhất thế giới. Người đẹp từ giã sàn catwalk năm 32 tuổi, sau đó sáng lập American's Next Top Model, nhà sản xuất Dancing with the Stars mùa thứ 29. Hiện cô sống tại Australia cùng con trai và bạn trai, điều hành công ty kem do cô thành lập năm 2021. Ảnh: Instagram Tyra Banks
Gisele Bundchen cũng là một trong người thuộc thế hệ "thiên thần" đầu tiên nổi tiếng. Cô trình diễn cho Victoria's Secret từ năm 1999 đến 2006, được mặc chiếc Fantasy Bra đắt nhất (15 triệu USD) trong lịch sử hãng.
Sinh năm 1980, người đẹp Brazil đến nay vẫn được coi là siêu mẫu quyền lực nhất và giàu nhất làng mốt thế giới. Cô đang sống cùng bạn trai Joaquim Valente và ba con tại nhà riêng ở Mỹ, trong đó hai con của cô và chồng cũ Tom Brady, một con trai chín tháng tuổi với Joaquim. Ảnh: Instagram Gisele
Heidi Klum là người mẫu Đức đầu tiên làm "thiên thần", diễn từ năm 1997 đến 2010. Cô từng có thu nhập cao thứ hai thế giới trong năm 2011, theo Forbes.
Ở tuổi 52, Heidi Klum vẫn được khán giả hâm mộ nhờ tinh thần vui vẻ, làn da săn chắc cùng vóc dáng nóng bỏng dù bốn lần sinh nở. Cô duy trì sự nghiệp người mẫu, làm giám khảo các show truyền hình thực tế, tận hưởng cuộc sống bên chồng - ca sĩ Tom Kaulitz - và bốn con riêng với chồng cũ - nhạc sĩ Seal. Ảnh: Instagram Heidi Klum
Trong số các "thiên thần", Miranda Kerr có lượng fan đông đảo nhờ sở hữu nét đẹp ngọt ngào. Người mẫu Australia diễn cho hãng từ năm 2007 đến 2013.
Từ khi cưới tỷ phú Evan Spiegel năm 2017, cô rút dần khỏi làng mẫu, thỉnh thoảng đi diễn, chụp hình, nhận các hợp đồng ngắn ngày hoặc làm việc gần nhà. Cô có ba con chung với Spiegel, một con riêng với chồng cũ Orlando Bloom. Người đẹp hài lòng với tổ ấm, tập trung phát triển công ty mỹ phẩm do cô sáng lập. Ảnh: Instagram Miranda Kerr
Karolina Kurková trình diễn từ năm 2000 đến 2010, trong đó hai lần được mặc Fantasy Bra triệu USD. Cô cũng được nhớ đến với những pha xử lý sự cố chuyên nghiệp trên sàn diễn Victoria's Secret. Người đẹp Czech sinh năm 1984 còn có biệt danh "best body" trong dàn "thiên thần".
Hiện Kurková vẫn duy trì sự nghiệp người mẫu, xuất hiện đều đặn trên các trang bìa tạp chí, catwalk cho nhiều nhà mốt. Người đẹp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, có cuộc sống hạnh phúc bên diễn viên Archie Drury và ba con. Ảnh: Instagram Karolina
