'Thiên thần nội y' Victoria's Secret ngày ấy, bây giờ

Adriana Lima lần đầu xuất hiện trong show diễn nội y năm 1999 ở tuổi 18. Tháng 11/2018, người đẹp tuyên bố ngừng hợp tác nhãn hàng, khép lại chuỗi 18 show diễn trong gần 20 năm. Năm ngoái, cô trở lại diễn cho thương hiệu.

Siêu mẫu Brazil 44 tuổi, cao 1,78 m. Cô hiện sống cùng bạn trai - nhà sản xuất phim Andre Lemmers - cùng hai con riêng của anh và một con chung. Ngoài làm mẫu, cô kinh doanh kính mắt và tham gia sản xuất dòng trang phục thể thao. Ảnh: Instagram Lima