Adriana Lima 'mặc như không' diễn show Victoria's Secret

Ngoài bộ cánh này, cô còn trình diễn nội y ren màu đen với cánh thiên thần kim tuyến màu bạc.

Adriana Lima là một trong những thiên thần Victoria's Secret nổi tiếng. Người mẫu Brazil lần đầu xuất hiện trong show nội y năm 1999 ở tuổi 18. Năm 2018, Lima ngừng diễn cho hãng, sau đó quay trở lại vào năm ngoái. Cô từng đứng thứ hai trong danh sách siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với 10,5 triệu USD. Cô có ba người con.