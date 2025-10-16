Thứ năm, 16/10/2025
Adriana Lima 'mặc như không' diễn show Victoria's Secret

New York"Thiên thần" Adriana Lima diện bộ áo liền quần màu da, trình diễn nội y bên dàn người đẹp Victoria's Secret 2025.

Adriana Lima là một trong những "thiên thần" kỳ cựu trình diễn trong show tối 15/10 (giờ địa phương). Theo Pagesix, người đẹp 44 tuổi đeo bộ cánh màu vàng đồng, xuất hiện trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Nội y của Lina gồm các hạt cườm đính trên vải màu nude, kết hợp bộ catsuit xuyên thấu đồng màu, tạo hiệu ứng "mặc như không" trên sàn diễn.

Ngoài bộ cánh này, cô còn trình diễn nội y ren màu đen với cánh thiên thần kim tuyến màu bạc.

Adriana Lima là một trong những thiên thần Victoria's Secret nổi tiếng. Người mẫu Brazil lần đầu xuất hiện trong show nội y năm 1999 ở tuổi 18. Năm 2018, Lima ngừng diễn cho hãng, sau đó quay trở lại vào năm ngoái. Cô từng đứng thứ hai trong danh sách siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với 10,5 triệu USD. Cô có ba người con.

Candice Swanepoel, 37 tuổi, sải bước trong bộ đồ ren màu nâu kèm chuỗi vòng lớn.

Behati Prinsloo, 37 tuổi, trình diễn váy ngủ đồng điệu nội y xanh nhạt, nhấn bằng đôi khuyên tai khổng lồ.

Siêu mẫu Irina Shayk trong bộ corset hình nơ 3D, đội mũ lông vũ. Màn trình diễn của cô gợi nhớ đến những vũ nữ thoát y thập niên cũ.

Show Victoria's Secret 2025
 
 

Các người mẫu trình diễn trong show. Video: YouTube Bea

Siêu mẫu Lưu Văn diện crop top đính đá và quần ống suông sequin.

Gigi Hadid với đôi cánh lớn làm bằng kỹ thuật chần bông.

Bella Hadid trình diễn quần cut-out.

Emily Ratajkowski catwalk trong bộ đồ hồng lấy cảm hứng từ hoa.

Người mẫu Trung Quốc Thư Hiểu Văn diện váy lưới đính pha lê.

Được thành lập vào thập niên 1970 tại Mỹ, Victoria’s Secret từng là sự kiện nổi bật làng mốt, với sự góp mặt của những siêu mẫu như Gisele Bündchen và Heidi Klum. Năm 2019, thương hiệu "khai tử" show nội y do doanh số bán hàng giảm sút, buổi trình diễn đạt tỷ lệ người xem thấp trên truyền hình, kèm nhiều scandal. Năm 2024, show trở lại với dàn thiên thần đình đám, gây chú ý với tiết mục hát, trình diễn nội y của Lisa nhóm Blackpink.

Sao Mai
Ảnh: AFP

