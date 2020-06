Những người mẫu da màu đẹp nhất thế giới

Beverly Johnson sinh ngày 13/10/1952 tại Mỹ. Cô là người mẫu Mỹ gốc Phi đầu tiên được lên bìa Vouge số tháng 8 năm 1974. Nhờ bức hình, nhiều tạp chí thời trang thay đổi quan niệm về vẻ đẹp và đến năm 1975, các nhà thiết kế tên tuổi của Mỹ bắt đầu sử dụng người mẫu da màu. New York Times đánh giá cô là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 của làng mốt.

Ngoài nghề mẫu, cô còn viết sách và diễn xuất. Beverly từng có vai diễn trong phim Ashanti (1979), The Meteor Man (1993), Def Jam's How to Be a Player (1997) và Crossroads (2002)... Người đẹp lấn sân ca hát nhưng không thành công, phát hành album năm 1979.