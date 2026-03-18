Thiên thạch 7 tấn nổ tung trên bầu trời Mỹ

Một thiên thạch nặng 7 tấn lao qua bầu trời Cleveland tạo thành quả cầu lửa bay với tốc độ 72.420 km/h trước khi tạo ra tiếng nổ long trời và vỡ vụn.

Theo AP, ngày 17/3, nhiều người ở các bang của Mỹ đã nhìn thấy một "quả cầu lửa" sáng rực dù lúc đó là khoảng 9h sáng. Khi nổ tung trên bầu trời, nhiều người đã hoảng sợ do âm thanh quá lớn..

Hiệp hội Thiên văn học Mỹ cho biết đã nhận được nhiều báo cáo từ khắp các bang như Wisconsin, Maryland, Pennsylvania, Virginia hay Ohio. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sau đó xác nhận một thiên thạch có đường kính gần 1,83 mét, nặng khoảng 7 tấn bay vào khí quyển.

"Vật thể này thực sự giống như một quả cầu lửa, nhưng nó là một thiên thạch, hoặc một tiểu hành tinh nhỏ", nhà thiên văn học Carl Hergenrother, Giám đốc Hiệp hội Thiên văn học Mỹ, nói với Science Alert. "Có quá nhiều vật thể được phóng lên, nên nhiều khi những thứ bạn thấy bốc cháy chỉ là các vệ tinh quay trở lại bầu khí quyển. Tuy nhiên, thường thì chúng không phát sáng đặc biệt mạnh như thiên thạch".

Thiên thạch 7 tấn lao vào bầu trời Mỹ Thiên thạch rơi được một người quay lại. Video: X/Volcaholic Bill Cooke, người đứng đầu Văn phòng Môi trường Thiên thạch của NASA, cho biết thiên thạch được ghi nhận đầu tiên khi bay vào bầu khí quyển ở độ cao khoảng 81 km phía trên hồ Erie, gần Lorain (bang Ohio). Khi vỡ, nó đã giải phóng một năng lượng tương đương 250 tấn TNT và gây ra tiếng nổ lớn.

"Có thể còn sót lại một vài mảnh nhỏ, nhưng phần lớn đã bị cháy rụi trong khí quyển", nhà khí tượng học Brian Mitchell của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia ở Cleveland cho biết.

Ông Hergenrother cho biết, thông thường thiên thạch rơi xuống đâu đó ở Mỹ khoảng một lần mỗi ngày, riêng những mảnh bụi vũ trụ nhỏ hơn có thể rơi xuống 10 lần mỗi giờ. Các nhà khoa học hiện theo dõi sao băng thông qua mạng lưới camera đặc biệt giúp ghi lại bầu trời đêm, nhưng ngày càng nhiều người dân ghi lại hình ảnh bằng điện thoại di động và camera an ninh vào các buổi khác trong ngày.

Cuối năm ngoái, thiên thạch, nhiều khả năng là mảnh sao chổi, bốc cháy trong khí quyển, tạo ra ánh sáng xanh lục phía trên khu vực Ngũ Đại Hồ. Tháng 7/2022, một cầu lửa xanh lục xuất hiện phía trên New Zealand. Tháng 11 cùng năm, một thiên thạch khác rơi xuống hồ Ontario, trở thành tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được đo đạc với đường kính chỉ 40-60 cm.

Bảo Lâm (theo AP, Science Alert)