MỹThiên thạch, nhiều khả năng là mảnh sao chổi, bốc cháy trong khí quyển, tạo ra ánh sáng xanh lục phía trên khu vực Ngũ Đại Hồ.

Video từ các camera của tổ chức Michigan Storm Chasers về quá trình thiên thạch lao nhanh qua bầu trời hôm 23/11 được đăng trên Facebook tuần này. Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS), nhiều người nhìn thấy thiên thạch ở các bang Michigan, Wisconsin, Indiana, thậm chí ở nơi cách xa tới 550 km như thành phố Lancaster, bang Ohio.

Mảnh sao chổi vận tốc 160.000 km/h cháy sáng trên bầu trời Thiên thạch lao qua khu vực Ngũ Đại Hồ. Video: Michigan Storm Chasers

NASA sau đó truy vết đường đi của thiên thạch bằng video và những báo cáo khác. Theo cơ quan này, nó bắt đầu hiện rõ ở độ cao 100 km phía trên Hồ Hubbard, sau đó lao đi với tốc độ 160.000 km/h trong khoảng 132 km, cuối cùng tan rã ở độ cao 74 km phía trên Hồ Huron.

Theo NASA, thiên thạch phía trên Ngũ Đại Hồ có vẻ là mảnh sao chổi nhỏ, đơn lẻ, không phải một phần của bất cứ trận mưa sao băng nào đang diễn ra như mưa sao băng Leonid, kéo dài từ ngày 6/11 đến ngày 30/11. Các thiên thạch Leonid nổi tiếng với tốc độ cao, lao vào khí quyển Trái Đất với vận tốc khoảng 260.000 km/h, trở thành cầu lửa sáng rực, đôi khi để lại vệt sáng kéo dài.

Mảnh sao chổi phát sáng khi lao qua khí quyển Trái Đất. Ảnh: Skippy/Bam B/Jeremy Downard

Đa số sao chổi và thiên thạch đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng việc chụp ảnh đòi hỏi thiết bị nhiếp ảnh thiên văn chuyên dụng. Theo AMS, thiên thạch đôi khi phát ra ánh sáng xanh lục do nồng độ kim loại cao, ví dụ niken. Các nguyên tố có thể tạo ra cầu lửa với màu sắc khác nhau: natri tạo ra màu vàng sáng trong khi magie là xanh lam sáng.

Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp thiên thạch phát ra ánh sáng xanh lục. Ví dụ, tháng 7/2022, một cầu lửa xanh lục xuất hiện phía trên New Zealand. Tháng 11 cùng năm, một thiên thạch khác rơi xuống Hồ Ontario, trở thành tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được đo đạc với đường kính chỉ 40-60 cm.

Thu Thảo (Theo Live Science)