Thiên thạch lao qua bầu trời Tây Âu, phát sáng rồi vỡ tung, tạo nhiều mảnh vụn rơi xuống mặt đất, làm hư hại một số mái nhà dân.

Tổ chức Thiên thạch Quốc tế (IMO) nhận được hơn 2.800 báo cáo về việc nhìn thấy quả cầu lửa rực sáng lao qua bầu trời tối 8/3. Trên các mạng xã hội, người dùng cũng đăng hàng loạt video về thiên thạch. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ khi thiên thạch vỡ trong khí quyển, phân tán các mảnh vụn khắp bang Rhineland-Palatinate, miền tây nước Đức. Nhiều người ở Pháp, Bỉ và Hà Lan cũng báo cáo nhìn thấy hiện tượng này.

Thiên thạch nghi làm thủng mái nhà dân ở Đức

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, quả cầu lửa phát sáng khoảng 6 giây trước khi tan rã. Bộ phận Phòng thủ Hành tinh thuộc ESA ước tính thiên thạch có đường kính tối đa vài mét.

Space cho biết, nhiều mảnh vỡ đã được tìm thấy ở quận Guls, thành phố Koblenz, dự kiến giúp giới nghiên cứu xác định nguồn gốc thiên thạch. Truyền thông Đức đưa tin, một số ngôi nhà bị hư hại nhưng không ai bị thương trong vụ việc.

Theo IFL Science, cảnh sát thành phố Koblenz thông báo một mảnh thiên thể cháy rụi đã rơi trúng mái nhà dân ở quận Guls khoảng 7h tối ngày 8/3. Tờ Bild của Đức đăng tải hình ảnh những mảnh vỡ được cho là của thiên thạch vào sáng 9/3.

Mảnh đá với đường kính vài cm được cho là vỡ ra từ thiên thạch rơi xuống Koblenz. Ảnh: Bild/5Vision.News

Mỗi năm, hàng triệu viên đá không gian bay cắt qua quỹ đạo Trái Đất, phần lớn bị thiêu rụi trong quá trình lao vào khí quyển. Trong đêm trời quang đãng, người quan sát có thể bắt gặp nhiều sao băng xẹt qua bầu trời trong vòng một giờ. Mỗi năm có khoảng 10.000 mảnh thiên thạch lao xuống bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, đa số chúng nằm lại dưới đáy đại dương, chỉ vài trăm mảnh được tìm thấy và thu hồi.

Năm 2013 thiên thạch Chelyabinsk từng rơi xuống Nga làm vỡ hàng loạt cửa kính và khiến 1.000 người nhập viện.

Năm 1954 có một trường hợp được xác nhận là chịu thương tích trực tiếp từ thiên thạch rơi trúng. Người này là Ann Hodges ở Mỹ, bị một vết bầm tím khá nặng ở hông do mảnh thiên thạch lớn tương đương quả bưởi lao xuyên qua mái nhà, rơi trúng radio bằng gỗ rồi văng vào người.

Thu Thảo (Theo Space, IFL Science)