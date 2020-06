Thị trưởng Washington muốn Trump rút quân khỏi thủ đô

Thị trưởng Muriel Bowser muốn các đơn vị quân đội và Vệ binh Quốc gia bang khác rút hết khỏi thủ đô, nhưng quyền lực của bà bị hạn chế.

"Chúng tôi muốn binh sĩ từ các bang khác rời khỏi Washington", Thị trưởng Muriel Bowser, một thành viên đảng Dân chủ, nói trong cuộc họp báo ngày 4/6, đồng thời đang xem xét các lựa chọn pháp lý để ngăn Tổng thống Donald Trump điều động quân đội từ nơi khác tới triển khai ở thủ đô để ứng phó biểu tình.

Như nhiều thành phố khác của Mỹ, thủ đô Washington trải qua nhiều ngày biểu tình và bạo loạn sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Các cửa hàng cùng văn phòng tại Washington cùng những vùng lân cận bị cướp phá, buộc thị trưởng áp lệnh giới nghiêm sau 19h trong ngày 1-2/6.

Hàng trăm binh sĩ tiểu đoàn trực chiến thuộc sư đoàn dù 82 trước đó được điều tới Washington để hỗ trợ đảm bảo an ninh, song đã nhận được lệnh quay về căn cứ ở Bắc Carolina. Tuy nhiên, thủ đô Washington ngoài lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát của mình đang có thêm khoảng 3.300 vệ binh quốc gia được huy động từ nhiều bang khác để bảo vệ các công trình trọng yếu tại đây.

Thị trưởng Muriel Bowser (áo hồng, chính giữa) đứng cùng các giáo sĩ trên phố gần Nhà Trắng, ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

Tình hình an ninh tại Washington gần đây trở nên phức tạp, do chính quyền thủ đô không có quyền tự chủ hoàn toàn như các bang khác, nơi thống đốc là người duy nhất chịu trách nhiệm về an ninh. Thủ đô Washington không có đại diện trong quốc hội và chính phủ liên bang có thể ra các quyết định vượt quyền giới chức thủ đô.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia thủ đô Washington được huy động để ứng phó biểu tình, nhưng họ báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Donald Trump, không thông qua chính quyền của Thị trưởng Bowser.

Thị trưởng Bowser cũng đặt câu hỏi về sự xuất hiện của hàng trăm sĩ quan có vũ trang từ gần 10 cơ quan liên bang, gồm Cục Hải quan và Biên phòng, Cục Nhà tù và Cục An ninh Giao thông, những người được triển khai bên ngoài các tòa nhà chính phủ và trên đường phố Washington. Một số sĩ quan mặc đồng phục không có phù hiệu rõ ràng, làm dấy lên nghi vấn về danh tính và nhiệm vụ của họ.

"Chúng tôi quan ngại tình trạng quân sự hóa ngày càng tăng và sự thiếu minh bạch có thể làm tăng hỗn loạn", Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi viết trong bức thư gửi Trump ngày 4/6.

Trump thực hiện thẩm quyền huy động Vệ binh Quốc gia thông qua Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và điều họ tới đảm nhận các nhiệm vụ tại Washington. Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng kích hoạt Đạo luật Chống nổi loạn để triển khai binh sĩ quân đội chính quy tới các bang và thủ đô để ứng phó biểu tình.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)