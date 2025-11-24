Thị trường tiền số đang 'sợ hãi cực độ'

Bitcoin sụt hơn 30% từ đỉnh, dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF và áp lực thanh lý phái sinh khiến tâm lý thị trường "sợ hãi cực độ".

Theo công ty phân tích 10x Research, tâm lý thị trường tiền số đã rơi vào sự bi quan cực độ. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi, chuyên đo lường tâm lý thị trường, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục dưới 5 điểm. Đường trung bình động (MA) 21 ngày của chỉ số đã giảm xuống còn 10, mức thấp suốt nhiều năm qua.

Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Fear & Greed Index) là một công cụ phân tích tâm lý nhà đầu tư được thiết kế đặc biệt cho thị trường tiền số. Chỉ số đo lường cảm xúc và tâm lý của các nhà đầu tư thông qua thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 là sợ hãi cực độ và 100 là tham lam cực độ.

Thống kê của sàn giao dịch Bybit tính đến tháng 10, cho thấy chỉ số trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt quanh mức 49,18 điểm, cho thấy thị trường thường xuyên dao động giữa hai cực tâm lý này. Các giai đoạn sợ hãi cực độ (dưới 10 điểm) chỉ chiếm khoảng 15%, thường là giai đoạn cho thấy sự thận trọng và nhạy cảm cực kỳ cao trong tâm lý nhà đầu tư.

Mặt khác, đây cũng được coi là kim chỉ nam giúp nhà đầu tư thông minh "mua khi người khác sợ hãi, bán khi người khác tham lam". Trong năm nay, các giai đoạn "sợ hãi cực độ" với chỉ số quanh 10-20 điểm thường đi trước những đợt tăng giá mạnh. Ngược lại, các vùng "tham lam cực độ" 80-90 điểm thường báo hiệu thị trường quá nóng và sắp điều chỉnh.

Tuy nhiên theo 10x Research, sự bi quan không nhất thiết báo hiệu xu hướng điều chỉnh sẽ kết thúc ngay lập tức. Thay vào đó, giá tiền số có thể tiếp tục giảm, nhưng tốc độ có thể chậm lại. Nhóm phân tích dẫn chứng hồi tháng 3, khi chỉ số này chạm đáy, Bitcoin (BTC) vẫn tiếp tục trượt xuống vùng thấp hơn vào tháng 4.

Tuy nhiên, BTC vẫn có cú tăng 10% sau đó. "Với tâm lý đang gần chạm đáy, một sự phục hồi ngắn hạn tương tự là điều có thể", các chuyên gia dự đoán.

Tiếp nối phiên phục hồi nhẹ cuối tuần qua, Bitcoin có lúc trở lại mốc 88.000 USD một đơn vị nhưng khó giữ độ cao này lâu dài. Sáng nay (giờ Việt Nam), tiền số lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mốc 86.500 USD và đang trong xu hướng đi ngang. Thị giá hiện tại thấp hơn 31% so với vùng đỉnh từng được thiết lập hồi đầu tháng 10.

Số liệu từ nền tảng theo dõi thị trường phái sinh CoinGlass cho thấy khoảng 117.928 tài khoản giao dịch đã bị thanh lý trong 24 giờ qua. Giá trị quy đổi tương đương khoảng 206,39 triệu USD. Thanh lý xảy ra khi một sàn giao dịch tất toán một vị thế có đòn bẩy, do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ nếu nhà đầu tư không có đủ tiền để bù lỗ cho vị thế đó. Các sự kiện thanh lý lớn thường đánh dấu đỉnh hoặc đáy cục bộ của giá tài sản.

Dòng tiền ở các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tiếp tục trở thành yếu tố tiêu cực hàng đầu. Dữ liệu từ nền tảng SoSoValue cho thấy các quỹ này đang bị rút ròng khoảng 3,55 tỷ USD từ đầu tháng 11 đến nay. Con số này gần tương đương với dòng vốn chảy ra kỷ lục 3,56 tỷ USD được ghi nhận hồi tháng 2. Thời điểm đó, BTC giảm từ trên 100.000 USD về vùng 90.000 USD trước khi diễn ra "cú sập" mạnh vào tháng 3-4, có lúc kéo thị giá xuống sát 75.000 USD.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay từng là động lực tăng giá chính cho toàn thị trường khi thu hút hàng tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn. Đây được xem là phương tiện mở đường cho các tổ chức tài chính lớn đầu tư tiền số mà không cần sở hữu chúng trực tiếp. Hai "cá mập" BlackRock và Fidelity - những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới - đều cung cấp quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

