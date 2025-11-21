Ai đang bán tháo Bitcoin mạnh nhất?

Khi Bitcoin giảm về dưới 90.000 USD, các nhà đầu tư trung và ngắn hạn dẫn dắt đà bán tháo hiện tại với phần lớn kết quả đều thua lỗ.

Theo báo cáo mới đây của VanEck - công ty quản lý tài sản hơn trăm tỷ USD, đợt bán tháo hiện tại của Bitcoin (BTC) được thúc đẩy bởi những nhà đầu tư trung hạn. 30 ngày qua, áp lực bán tập trung ở các ví nắm giữ dưới 5 năm, trong khi ví cũ hơn phần lớn vẫn duy trì hoặc tăng lượng sở hữu.

Tính chung nửa năm, nhiều token đã được chuyển từ nhóm nhà đầu tư 3-5 năm sang nhóm từ 6 tháng đến 2 năm. Điều này báo hiệu sự chuyển dịch từ những người nắm giữ trung hạn sang "tay chơi" mới trên thị trường.

Biểu trưng của Bitcoin. Ảnh: Reuters

Còn theo công ty phân tích Xwin Research, tỷ lệ lợi nhuận đầu ra của người nắm giữ ngắn hạn (STH-SOPR) ở Bitcoin đã giảm về khoảng 0,97 điểm và dưới mức 1 điểm trong vài tuần nay. Điều đó có nghĩa, những người mua BTC trong vài tháng qua đang bán lỗ. Nhóm phân tích tổng hợp dữ liệu cho thấy hơn 65.000 BTC đã được gửi đến các sàn giao dịch trong trạng thái thua lỗ.

"Nỗi sợ hãi có thể nhìn thấy trên mỗi lệnh bán thực tế", Xwin Research nói.

Công ty phân tích này cho biết thêm các ví Bitcoin nhỏ đã "bán phá giá" khoảng 0,36% lượng nắm giữ của họ chỉ trong 5 ngày gần đây. Ether (ETH) và XRP cũng ghi nhận mức tương tự, phản ánh nỗi lo bao trùm phần lớn thị trường. Chỉ số "sợ hãi và tham lam" gần đây cũng xuống mức thấp nhất 9 tháng, cho thấy tâm lý khủng hoảng lớn trên thị trường.

Các báo cáo trên được đưa ra khi BTC giao dịch ở mức thấp nhất hơn nửa năm qua. Sáng nay (giờ Việt Nam), tiền số lớn nhất thế giới có lúc rơi về sát 86.000 USD trước khi phục hồi lên gần 87.000 USD một đơn vị. Thị giá giảm hơn 6% trong 24 giờ qua và thấp hơn 31% so với mức cao nhất mọi thời đại 126.080 USD ghi nhận hồi đầu tháng 10.

Theo nền tảng quyền chọn trực tuyến Derive, khả năng Bitcoin kết thúc năm dưới 90.000 USD tăng lên 50%. Với kịch bản tiền số lớn nhất thế giới chốt năm nay trên 100.000 USD, tỷ lệ dự đoán giảm về 30%.

Bitcoin đã giảm xuống dưới đường trung bình động (MA) 50 ngày và 200 ngày. Sean Dawson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Derive, cho rằng các động lực tăng giá trước đây như lãi suất giảm đã thất bại, làm đình trệ đà đi lên của tiền số. Ông ước tính 30 ngày qua, các khoản thanh lý tiền số ở cả vị thế mua (long position) và bán (short position) lên tới 8,25 tỷ USD.

Một trong những chất xúc tác chính cho sự sụt giảm của Bitcoin là lập trường "ít ôn hòa hơn" của một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhiều người đang nghiêng về quan điểm việc cắt giảm lãi suất với lý do lạm phát còn quá cao. Điều này làm giảm kỳ vọng về cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và đè nặng lên tiền số cùng các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu. Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ vừa công bố cho thấy nước này có thêm 119.000 việc làm, mạnh hơn nhiều so với dự kiến.

Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, nhà đầu tư dự báo khả năng điều chỉnh tháng tới chỉ là 41%, giảm so với hơn 60% tuần trước. Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết họ cần "thận trọng" với điều chỉnh lãi suất, do việc này có thể kéo tụt nỗ lực hạ nhiệt lạm phát.

Tuy nhiên, Sean Farrell, người đứng đầu chiến lược tài sản kỹ thuật số tại Fundstrat, cho rằng rủi ro và cơ hội trong ngắn hạn đang cân bằng. Các tín hiệu quá bán đang bắt đầu xuất hiện sau khi BTC chạm mức dưới 90.000 USD. Ông gọi đây là "vùng giá tiềm năng" có thể thu hút người mua.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Reuters)