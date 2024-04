Thị trường sedan cỡ C phục hồi

Doanh số sedan cỡ C trong tháng 3 đạt mức 905 xe, tăng gần gấp đôi so với tháng trước, thứ hạng các mẫu xe trong phân khúc không đổi.

Thị trường ôtô tại Việt Nam trong tháng 3 có nhiều chuyển biến tích cực ở hầu hết phân khúc. Doanh số xe cỡ C trong tháng 3 là 905 xe, tăng 84% so với mức 493 xe vào tháng 2. Tuy vậy, mức bán này vẫn chưa thể vượt qua mốc 1.000 xe một tháng, diễn ra ở hầu hết các tháng trong năm 2023.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là bộ đôi xe Nhật và Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối. Mazda3 bán ra 350 chiếc, tăng 50% so với tháng trước là 234 xe, Kia K3 bán 272 chiếc, tăng 159%, là mẫu xe có biên độ tăng mạnh nhất trong phân khúc vào tháng 3. Vị trí thứ 3 thuộc về Hyundai Elantra, có 149 xe giao đến khách hàng, tăng 96% so với tháng trước là 76 xe.

Hai mẫu xe nhập khẩu ở tốp dưới thứ hạng không thay đổi. Honda Civic tăng mạnh 131% doanh số so với tháng trước, với 97 xe giao đến khách hàng. Toyota Altis tiếp tục "đội sổ", chỉ bán hơn 1 chiếc xe với tháng trước là 37 xe, tương đương mức tăng 3%.

Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Doanh số tăng không chỉ ở dòng sedan cỡ C, mà ở hầu hết các phân khúc khác là do thị trường đã phục hồi sức mua sau những đợt giảm liên tiếp dịp trước và trong Tết Nguyên đán. Ngoài ra, các đại lý, hãng xe cũng tung ra nhiều khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng trong thời gian qua.

Doanh số các mẫu xe đều tăng trưởng, nhưng mức tăng này vẫn thấp nếu so sánh với phân khúc khác. Hiện không có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm sedan cỡ C, và rất ít mẫu xe được cập nhật các phiên bản mới trong năm 2023, chỉ Altis được nâng cấp nhẹ ở ngoại thất, trang bị an toàn.

Hồ Tân