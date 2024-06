Thị trường sedan cỡ C hồi phục yếu ớt

Doanh số sedan cỡ C trong tháng 5 là 1.059 xe, lần đầu trong 2024 vượt mức 1.000.

Tổng doanh số của phân khúc sedan cỡ C tháng 5 tăng nhẹ, bán ra 1.059 chiếc, tăng hơn 10% so với tháng trước. Đây cũng là tháng đầu tiên phân khúc này bán trên 1.000 chiếc trong 2024. Năm 2023, phân khúc sedan cỡ C hầu như đều trên 1.000 chiếc, ngoại trừ tháng 5.

Dù hồi phục nhẹ, đoạn thị trường này vẫn cho thấy sức hút ngày càng yếu. Chỉ riêng chiếc bán tải Ford Ranger trong tháng 5 đã bán gần 1.500 xe, bỏ xa cả phân khúc sedan C. Trong khi đó, doanh số chiếc crossover cỡ B+ là Toyota Corolla Cross đạt 996 xe, xấp xỉ sedan C. Số lượng bán hàng này thể hiện rõ nét cho xu hướng khách Việt ưa chuộng gầm cao, dần ngó lơ xe gầm thấp.

Dẫn đầu phân khúc vẫn là bộ đôi xe do Thaco lắp ráp, phân phối là Kia K3 và Mazda3, có mức bán tương tự nhau, lần lượt là 315 chiếc (tăng 16,2%) và 305 chiếc (giảm 9,5%). Từ đầu năm cho đến tháng 4, bộ đôi Hàn - Nhật luôn nằm ở tốp đầu, nhưng Mazda3 luôn chiếm ưu thế hơn cả. Đến tháng 5, K3 đổi ngôi lên hạng nhất, Mazda3 về nhì.

Hyundai Elantra xếp hạng 3, bán ra 213 xe, tăng hơn 805 so với tháng trước là 118 xe, mức tăng cao nhất phân khúc. Điều này khiến Honda Civic bị đẩy xuống hạng 4, với mức doanh số giảm nhẹ 3% còn 191 chiếc. Xếp cuối cùng vẫn là Toyota Corolla Altis với 35 xe giao đến khách hàng, ít hơn 1 xe so với tháng trước.

Xét về lũy kế 2024, mẫu xe Nhật Mazda vẫn đứng đầu phân khúc với 1.624 xe, đứng thứ hai là Kia K3 với 1.138 xe, cách biệt gần 500 xe so với mẫu đứng đầu. Các xe tốp dưới chưa bán được trên 1.000 chiếc trong gần nửa đầu 2024. Tổng cộng, có 4.320 xe phân khúc sedan cỡ C đã giao đến khách hàng, ít hơn khoảng 3 lần so với phân khúc sedan cỡ B (13.313 chiếc).

Hyundai Elantra, mẫu xe có biên độ tăng doanh số lớn nhất phân khúc trong tháng 5. Ảnh: TC Motor

Phân khúc sedan cỡ C càng ít được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, khi người dân có nhiều sự lựa chọn hơn về thương hiệu, giá cả, các tùy chọn ở những phân khúc khác, nhất là các mẫu xe gầm cao. Mặc dù các hãng, đại lý đã duy trì các khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa có sự đột phá trong doanh số.

Bên cạnh đó, trong tháng 4 đã xuất hiện thông tin các xe sản xuất, lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi trước bạ, khiến người dân tạm ngưng mua xe để chờ Chính phủ đưa ra thời hạn có hiệu lực của Nghị định cùng mức giảm. Ba lần thực hiện trước đó, Chính phủ áp dụng mức giảm 50%. Trong phân khúc này, Mazda3, K3, Elantra là các mẫu xe được hưởng ưu đãi, Civic và Corolla Altis nhập khẩu nguyên chiếc nên không được hưởng mức ưu đãi này.

Hồ Tân