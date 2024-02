Thị trường sedan cỡ B lao dốc đầu 2024

Lượng sedan cỡ B bán ra trong tháng 1 giảm mạnh 69% so với tháng trước, Hyundai Accent là mẫu xe dẫn đầu phân khúc.

Tháng đầu 2024, thị trường sedan cỡ B trầm lắng trở lại sau khi đạt đỉnh doanh số 8.457 xe vào tháng 12/2023. Dù là tháng trước Tết nguyên đán, lượng xe bán ra vào tháng 1 chỉ còn 2.617 chiếc, kém hơn 3 lần so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, lượng bán trong tháng 1 hầu như không thay đổi, chỉ hơn 7 xe.

Tháng 12/2023 là tháng cuối cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho những dòng xe lắp ráp nên nhu cầu mua ôtô tăng để kịp hưởng ưu đãi, cũng như các chính sách khuyến mãi từ đại lý nhằm kích cầu, do đó khiến số xe bán ra tăng mạnh.

Qua đến tháng đầu 2024, lúc hết khuyến mãi, lượng bán đã giảm tụt dốc. Tuy các đại lý vẫn duy trì khuyến mãi, giảm giá, nhưng sức mua trong tháng 1 vẫn tăng trưởng âm.

Dẫn đầu phân khúc vẫn là "vua doanh số" trong năm 2023, Hyundai Accent, bán ra 916 chiếc, giảm 67% so với con số 2.752 xe vào tháng trước, và giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Vị trí thứ 2 thuộc về Toyota Vios, bán 653 xe, giảm 78% so với 3.022 xe vào tháng trước, là mức giảm cao nhất trong bảng xếp hạng, nhưng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Honda City giữ hạng 3, bán ra 482 xe, giảm 68% so với mức 1.503 xe tháng trước, và giảm 36% cùng kỳ năm trước.

Ở tốp dưới vẫn là cuộc đua của hai mẫu xe nhập khẩu Mitsubishi Attrage và Mazda2. Mazda2 trong tháng 1 bán hơn gấp đôi Attrage, 372 xe (giảm 29%) và 150 xe (giảm 73%) theo thứ tự lần lượt. Trong 2023, Attrage đa số luôn áp đảo Mazda2, khi Mazda2 chỉ hơn doanh số Attrage vỏn vẹn 2 tháng.

Hai mẫu xe đứng cuối bảng là Kia Soluto, bán được 51 chiếc, giảm 59%, Suzuki Ciaz bán 3 chiếc, tăng 2 chiếc so với tháng trước.

Phạm Hải